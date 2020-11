La Gaani 2020 célébrée samedi à Nikki

Conformément aux recommandations du gouvernement, l’édition 2020 de la fête de la Gaani a eu lieu ce samedi 31 octobre à la Cour impériale de Nikki, et dans le strict respect des règles barrière de la Covid19.

Du fait de cette pandémie qui sévit le monde, et pour éviter tout risque de propagation, la Gaani de cette année a été réduite au parcours rituel de l’empereur Sabi Naïna III, en compagnie des cavaliers locaux.

Les différents sites sacrés ont été visités et les rituels d’usage accomplis. Après ce parcours, le roi s’est retiré dans la Cour impériale.

Les représentants de la reine-mère, et ceux des cinq dynasties de l’empire ont défilé pendant 10 mn environ devant les tambours sacrés. Après ces différents rites, les princes et princesses ainsi que les dignitaires ont quitté la place de la Gaani avec les bénédictions du roi.

La cérémonie s’est déroulée suivant les recommandations du gouvernement dans le strict respect des règles barrière de la Covid-19, a témoigné le ministre de la digitalisation et du numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

Les populations à l’en croire, ont compris la pertinence des indications du gouvernement à travers l’interdiction de la partie festive. « La valorisation de notre culture est chère au chef de l’État Patrice Talon, et à l’ensemble du gouvernement ; et toutes les actions aujourd’hui tendent à mettre en valeur cette culture », a-t-elle assuré.

Cette célébration a été également marquée par la présence du premier vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Robert Gbian. Le député s’est dit aussi fier du déroulement de la fête et du respect des consignes gouvernementales.

La Gaani est une fête traditionnelle annuelle de 02 jours célébrée chaque année à Nikki. Elle a lieu le 12ème jour du 3ème mois lunaire du calendrier Bariba. La Gaani aujourd’hui est une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une même expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. Elle est l’occasion pour le roi Baatonu de Nikki, de recevoir des cadeaux et aussi les vœux de nouvel an Gaani.

