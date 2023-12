La GDIZ, une fierté pour TALON

S’adressant à la Nation béninoise ce jeudi 21 décembre 2023, le chef de l’Etat a rappelé quelques progrès réalisés par le Bénin, et qui ont valu au pays, des distinctions à l’international. L’un des domaines dans lesquels le Bénin aura connu un succès fulgurant, est celui de l’industrialisation, dont la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) est le fleuron. Patrice TALON dans son message à la nation ce jeudi a exprimé sa satisfaction de ce projet d’envergure, annoncé lors de sa tournée de reddition de compte en 2020.

« Il est un domaine dans lequel nos efforts étonnent et suscitent admiration, c’est notre politique d’industrialisation dont le fleuron aujourd’hui, est la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. J’en parle avec fierté car je suis convaincu qu’il y a 03 ans, quand j’annonçais ce chantier lors de ma tournée de reddition de compte, très peu y croyait, y compris dans nos propres rangs. Aujourd’hui, nous y voilà. J’ose l’affirmer », c’est le sentiment exprimé par le chef de l’Etat à propos de la GDIZ, jeudi 21 décembre 2023 dans son message à la Nation. Pour Patrice TALON, ce qui est déjà fait à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, n’est « rien par rapport à ce qui vient devant ». Avec l’engouement des grandes entreprises qui s’y installent déjà, dans quelques temps, ce ne seront plus seulement 10.000 jeunes béninois qui vont y travailler, mais des centaines de milliers de béninois », a rassuré le chef de l’Etat. Et cela, selon lui, relève de la plus-value générée par un climat incitatif pour les affaires et la transformation des matières premières.

Patrice TALON a réitéré dans son adresse à la nation, sa « volonté farouche » de maintenir au Bénin, les matières premières produites par les vaillantes populations. Ce qui d’après lui, relève également de la volonté de son gouvernement, à créer de la richesse et de l’emploi dans le pays par l’effort des uns et des autres, de sorte que les enfants, les uns après les autres ne soient de la détresse, et soient contraints à l’exil. « Les règles dans le monde nous appellent à prendre conscience de ce que le bonheur, c’est pas dehors, c’est au Bénin », a fait savoir le chef de l’Etat réitérant son engagement à ne ménager aucun effort. « Nous ferons de notre politique, une foi, une véritable détermination pour que les efforts ne soient pas faits au gré des uns et des autres. Si l’intérêt du Bénin s’observe et doit se construire, doit être réel par nos efforts, les dirigeants que nous sommes en feront donc le serment et feront en sorte que chaque béninois n’ait pas le choix », a laissé entendre le chef de l’Etat.

Cette dynamique poursuit-il, va s’amplifier sur les années à venir avec un effet d’entrainement sur les industries locales qu’elles soient implantées à Glo-Djigbé ou partout dans le Bénin. « Mon engagement est de faire avec vous, un Bénin de développement, un pays qui doit être dans les années à venir, n’aura plus rien à envier aux grands pays, un pays qui va se distinguer dans cet océan de difficultés, de pauvreté, de misère. Le Bénin fera son chemin tout seul s’il le faut », a souhaité le président de la République.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fruit de la Joint-venture entre le Groupe ARISE et le gouvernement béninois, a enregistré l’installation de 36 investisseurs au terme de la 1ère phase d’exploitation de 400 ha. Selon les responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) et de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), structures en charge de l’aménagement, de la promotion et du développement de la zone industrielle en pleine expansion, 12 unités de transformation (cajou, soja, coton, etc), sont déjà opérationnelles et emploient à la date d’aujourd’hui, environ 10.000 jeunes béninois.

F. A. A.

21 décembre 2023 par