La GDIZ, une étape de la visite de KAGAME au Bénin

Le président du Rwanda, Paul KAGAME effectue du 14 au 16 avril 2023, une visite d’Etat au Bénin. Pendant son séjour à Cotonou, le chef de l’État rwandais à l’instar de plusieurs personnalités en visite au Bénin, pourrait se rendre à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), véritable hub industriel en pleine expansion.

Sur invitation du chef de l’État Patrice TALON, le président rwandais, Paul KAGAME effectue une visite d’État à Cotonou les 14, 15 et 16 avril 2023. Selon l’agenda du gouvernement, l’hôte du chef de l’État sera reçu dans la matinée du samedi 15 avril 2023, au Palais de la Marina. Les deux chefs d’État auront un tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. A l’issue de cette séance de travail, divers accords de coopération entre le Bénin et le Rwanda seront signés.

Les chefs d’Etat rwandais et béninois animeront ensuite un point de presse conjoint sur les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d’expertises, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l’industrie textile et la lutte contre le terrorisme.

Au nom de la coopération dans les domaines commerciaux et l’industrie textile, une visite de Paul KAGAME à la GDIZ est souhaitée.

La zone économique au regard du succès fulgurant qu’elle a connu en peu de temps, suscite l’attention de nombreuses personnalités qui s’y rendent pendant leur séjour au Bénin.

Au cours de la visite de Emmanuel MACRON à Cotonou en juillet 2022, Olivier BECHT, ministre délégué auprès de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité des Français de l’étranger est allé s’enquérir du modèle d’industrialisation du Bénin, mis en œuvre à travers le projet GDIZ.

Mohamed BAZOUN, président du Niger pendant son séjour les 13 et 14 mars 2023 à Cotonou, y a également effectué une visite. Ce dernier a même exprimé l’ambition de développer « une zone similaire » dans son pays.

Paul KAGAME est donc attendu à la GDIZ.

