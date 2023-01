La GDIZ, un indicateur à intégrer dans les perspectives de l’économie

Le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a visité jeudi 19 janvier 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Emmanuel ASSILAMEHOO s’est dit très impressionné par le projet de transformation industrielle, de la conception jusqu’à la mise en œuvre.

Au-delà de toutes les informations en sa possession sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé, Emmanuel ASSILAMEHOO, directeur national de la BCEAO s’est rendu jeudi 19 janvier 2023 à la GDIZ. L’objectif à l’en croire, est de visiter le site, s’enquérir l’état d’avancement du projet, voir la manière dont c’est conçu, les perspectives de développement, et les industries actuellement en cours d’installation.

La GDIZ selon le directeur de la BCEAO, est « un projet d’envergure qui entre dans le cade de la transformation générale des économies ». Le Bénin à travers ce projet, se dote d’un outil de transformation, a-t-il félicité.

Une vision bien conçue et mise en œuvre

Emmanuel ASSILAMEHOO au terme de la visite s’est dit très impressionné par la vision qui consiste à transformer l’économie béninoise, et la manière dont c’est mis en œuvre. « On peut avoir une vision, on peut avoir du mal à passer de la vision à quelque chose de concret. Le fait qu’on ait donné corps à cette vision à travers ce projet qui est réel, et la manière dont c’est conçu, la manière dont quasiment toute la production est intégrée, nous a vraiment impressionné », a-t-il laissé entendre. Le directeur de la BCEAO au Bénin s’est également dit impressionné par les investissements réalisés à la GDIZ, les technologies modernes qui sont utilisées, le développement de la main d’œuvre locale, le transfert de compétences entre les industriels étrangers et les béninois, etc. « C’est un projet qui a fait l’objet d’une conception précise. On ne s’est pas levé du jour au lendemain pour le mettre en place. », a-t-il confié.

Intégration de la GDIZ dans les perspectives économiques du Bénin

Selon le directeur national de la BCEAO, la banque sous régionale va intégrer désormais dans ses analyses, ce que la GDIZ peut apporter en matière de transformation de l’économie béninoise, en matière de réduction de chômage (la question de emploi), de pouvoir d’achat pour les populations, en matière de gain de productivité, ou de gain production, etc. « Ce que Glo-Djigbé peut avoir comme impact sur l’activité économique au Bénin, c’est quelque chose que nous intégrons dans nos analyses. Maintenant, ce n’est plus du virtuel pour nous. Avant, nous le disions parce qu’on a vu dans des documents, les projections qui ont été faites. Maintenant, en en parlant, nous savons exactement ce qu’il en est, de quoi il retourne », a confié Emmanuel ASSILAMEHOO. Pour lui, il s’agit d’utiliser les informations dans le cadre de ces analyses, et au-delà, voir comment les banques peuvent venir en appui pour financer les activités qui se déroulent à la GDIZ.

Au terme de la 1ère phase d’exploitation de 400 ha, environ 37 industries intervenant dans les secteurs du textile, les motos électriques, la transformation du cajou, etc sont installées. Plusieurs autres investisseurs attendent d’être installés dès la mise en œuvre de la seconde phase.

F. A. A.

19 janvier 2023 par ,