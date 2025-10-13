lundi, 13 octobre 2025 -

814 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Transformation industrielle

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique




La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois développé par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN S.A.), a remporté trois distinctions majeures aux fDi Global Free Zones of the Year Awards 2025, organisés par fDi Intelligence.

Le Bénin une fois encore au-devant de la scène internationale grâce à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, plateforme industrielle développée par la SIPI-BENIN, un partenariat public-privé entre le Gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP).

A l’occasion des fDi Global Free Zones of the Year Awards 2025, organisés par fDi Intelligence, la GDIZ a remporté trois distinctions majeures dont le prix de la Meilleure zone industrielle d’Afrique. A travers cette distinction, la GDIZ s’impose comme une référence en matière de transformation industrielle sur le continent africain, et la 7e zone à l’échelle mondiale.

Au cours de l’évènement, la Zone industrielle de Glo-Djigbé a obtenu une « Mention honorable » pour sa contribution au développement économique et social du Bénin.
Ces reconnaissances internationales décernées à la GDIZ, témoignent de l’impact, de la vision et de la détermination qui font d’elle, un modèle industriel en Afrique et par-delà, le monde.
« La GDIZ est une Zone Industrielle qui opère dans un contexte particulièrement exigeant, qui crée un nombre impressionnant d’emplois directs et apporte une contribution majeure au développement du Bénin », souligne fDi Intelligence.

A travers la création d’emplois, la formation des talents, le transfert de compétences et la transformation locale de produits tels que le coton, la noix de cajou et le soja, la GDIZ continue d’écrire une nouvelle page du développement industriel durable du Bénin. Mise en œuvre depuis février 2020, la GDIZ est une zone industrielle intégrée qui couvre une superficie de 1640 ha. Elle est axée sur la création de florissantes chaînes de valeur allant de l’approvisionnement en matières premières, la transformation des ressources, et à l’exportation de produits finis. Au terme d’une première phase de 400 ha, la zone abrite en plus de 30 unités de transformation dont une quinzaine déjà opérationnelles, qui emploient plus de 35 000 jeunes béninois.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »


6 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour (…)
Lire la suite

Le Port Autonome de Cotonou dévoile ses ambitions


5 octobre 2025 par La Rédaction
Le Port Autonome de Cotonou (PAC) inaugure officiellement son programme (…)
Lire la suite

La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à (…)


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Lire la suite

Démarrage des paiements instantanés interopérables dans l’UEMOA


30 septembre 2025 par Marc Mensah
A partir de ce mardi 30 septembre 2025, les transferts d’argent entre (…)
Lire la suite

415 ha de kaolin à exploiter à Kétou


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé un permis d’exploitation de kaolin à la (…)
Lire la suite

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La (…)
Lire la suite

3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rapproche entrepreneurs sud-africains et béninois


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Un budget de 6 milliards FCFA pour la CCI Bénin


19 septembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu, ce (…)
Lire la suite

La BOAD affiche un résultat net de 22 milliards FCFA


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque ouest africaine de développement (BOAD), a tenu ce jeudi 18 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires