La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois développé par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN S.A.), a remporté trois distinctions majeures aux fDi Global Free Zones of the Year Awards 2025, organisés par fDi Intelligence.

Le Bénin une fois encore au-devant de la scène internationale grâce à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, plateforme industrielle développée par la SIPI-BENIN, un partenariat public-privé entre le Gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP).

A l’occasion des fDi Global Free Zones of the Year Awards 2025, organisés par fDi Intelligence, la GDIZ a remporté trois distinctions majeures dont le prix de la Meilleure zone industrielle d’Afrique. A travers cette distinction, la GDIZ s’impose comme une référence en matière de transformation industrielle sur le continent africain, et la 7e zone à l’échelle mondiale.

Au cours de l’évènement, la Zone industrielle de Glo-Djigbé a obtenu une « Mention honorable » pour sa contribution au développement économique et social du Bénin.

Ces reconnaissances internationales décernées à la GDIZ, témoignent de l’impact, de la vision et de la détermination qui font d’elle, un modèle industriel en Afrique et par-delà, le monde.

« La GDIZ est une Zone Industrielle qui opère dans un contexte particulièrement exigeant, qui crée un nombre impressionnant d’emplois directs et apporte une contribution majeure au développement du Bénin », souligne fDi Intelligence.

A travers la création d’emplois, la formation des talents, le transfert de compétences et la transformation locale de produits tels que le coton, la noix de cajou et le soja, la GDIZ continue d’écrire une nouvelle page du développement industriel durable du Bénin. Mise en œuvre depuis février 2020, la GDIZ est une zone industrielle intégrée qui couvre une superficie de 1640 ha. Elle est axée sur la création de florissantes chaînes de valeur allant de l’approvisionnement en matières premières, la transformation des ressources, et à l’exportation de produits finis. Au terme d’une première phase de 400 ha, la zone abrite en plus de 30 unités de transformation dont une quinzaine déjà opérationnelles, qui emploient plus de 35 000 jeunes béninois.

F. A. A.

13 octobre 2025 par ,