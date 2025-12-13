samedi, 13 décembre 2025 -

Tangbo/Zè

La GDIZ renforce la solidarité et la convivialité à travers une marche de cohésion




Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ont organisé le vendredi 05 décembre 2025, une activité dénommée « Marche de cohésion », placée sous le thème : « Ensemble faisons grandir nos ambitions ».

La GDIZ place les activités sportives au cœur de ses initiatives. Une « Marche de cohésion » a été organisée le vendredi 05 décembre 2025. L’objectif visé est de renforcer les liens entre les différents acteurs de la zone industrielle et de promouvoir des valeurs telles que la solidarité, le partage et le bien-être au travail. Cette initiative s’inscrit également dans la volonté de la GDIZ de placer l’humain au cœur de son développement et favoriser un environnement professionnel harmonieux pour toutes les personnes qui contribuent chaque jour à l’essor industriel du Bénin.
Dans la continuité de ces actions, la GDIZ a également annoncé le lancement de son tournoi de football. Les phases éliminatoires selon les services de communication de la zone économique spéciale, sont programmées pour les 12, 19 et 26 décembre 2025. Cette activité sportive vient compléter les initiatives mises en place pour encourager la convivialité, l’esprit d’équipe et la cohésion au sein de la communauté GDIZ.
A travers ces initiatives, la GDIZ entend réaffirmer son engagement en faveur d’un cadre de travail sain, inclusif et propice à l’épanouissement de ses talents.

F. A. A.

13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




