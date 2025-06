La GDIZ redonne vie à la forêt sacrée d’Anavié

La forêt sacrée d’Anavié, située au cœur de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a été reboisée lors d’une opération conduite par l’inspection forestière à l’occasion de la semaine de la biodiversité.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé renouvelle son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. Plusieurs plants ont été mis en terre à l’occasion de la semaine de la biodiversité. L’initiative conduite par l’inspection forestière de la commune de Zè, appuyée par des membres du département ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de la zone économique spéciale, a permis de planter trois espèces à savoir, l’Adansonia digitata (Baobab), le Milicia excelsa (Iroko), et le Ceiba pentandra (Fromager blanc).

« Reboiser la forêt sacrée d’Anavié, au cœur même d’une Zone Industrielle, c’est prouver que développement économique et protection de la biodiversité peuvent avancer ensemble. Chaque arbre planté est le symbole d’une industrialisation responsable et durable’ », a déclaré Charles Zannou, responsable de l’inspection forestière de la commune de Zè.

Au total, 80 plants ont été mis en terre lors de la cérémonie marquée par la présence de chefs de villages et responsables religieux.

Cette opération de mise en terre de plants illustre une fois encore l’ambition de la GDIZ de concilier développement industriel et durabilité environnementale.

F. A. A.

6 juin 2025 par ,