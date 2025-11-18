La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur

Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du développement, l’exploitation et la gestion de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a présenté, mardi 18 novembre 2025, la contribution de la Zone à l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales. C’est lors de la conférence périodique de la Direction générale de l’économie (DGE).

Avec ses infrastructures modernes et ses incitations fiscales, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), attire investisseurs locaux et étrangers, favorise la transformation des produits agricoles.

La GDIZ s’impose comme un levier stratégique pour l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales, a expliqué Faki Adje, le Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin lors de la conférence périodique de la Direction générale de l’économie (DGE) tenue mardi 18 novembre dernier.

‎Créée en février 2000, la GDIZ est le fruit d’une joint-venture entre le gouvernement béninois, à hauteur de 35 %, et le groupe ARISE, détenant 65 %. Elle couvre 1 640 hectares et vise principalement à attirer les investissements locaux et étrangers, notamment pour la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles.

‎« Notre objectif est de positionner le Bénin au niveau des chaînes de valeur afin de capter la plus grande partie de la valeur », a souligné Faki Adje.

‎La zone offre un cadre légal clair pour les investisseurs, avec des exonérations fiscales pendant la phase d’installation et d’exploitation, pouvant aller de 12 à 17 ans. Elle dispose d’un guichet unique pour simplifier les formalités administratives, de structures étatiques présentes sur site et d’une autorité de régulation.

‎La GDIZ propose une plateforme complète, industrielle, logistique, commerciale et résidentielle. Elle est dotée d’électricité, d’eau, de services gestion des déchets et des infrastructures de sécurité.

‎Faki Adje a indiqué que la première phase de 400 hectares est achevée et que la seconde phase, également de 400 hectares, sera bientôt lancée. Plus de trente investisseurs ont déjà signé des contrats, dont quinze unités déjà opérationnelles. La zone a créé 20 000 emplois et prévoit d’en générer le double d’ici fin 2025, principalement dans le secteur textile.

‎Le Bénin vise à transformer l’intégralité de ses 300 000 tonnes annuelles de coton fibre d’ici 2030, avec une capacité de confection d’un milliard de pièces.

La GDIZ accueille déjà des unités produisant pour des marques européennes et américaines, ainsi que pour les forces de défense et de sécurité.

‎Outre le textile, la zone développe des unités de transformation de noix d’anacarde, de soja, de carton d’emballage et de production de carreaux ’’made in Benin’’.

« L’objectif est de créer 300 000 emplois d’ici 2030, augmenter le PIB de 7 milliards de dollars et accroître les exportations de près de 10 milliards », a précisé le DGA de la SIPI-Bénin.

M. M.

‎

18 novembre 2025 par ,