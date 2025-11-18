mercredi, 19 novembre 2025 -

411 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Conférence périodique de la DGE

La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur




Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du développement, l’exploitation et la gestion de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a présenté, mardi 18 novembre 2025, la contribution de la Zone à l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales. C’est lors de la conférence périodique de la Direction générale de l’économie (DGE).

Avec ses infrastructures modernes et ses incitations fiscales, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), attire investisseurs locaux et étrangers, favorise la transformation des produits agricoles.

La GDIZ s’impose comme un levier stratégique pour l’intégration du Bénin dans les chaînes de valeur régionales et internationales, a expliqué Faki Adje, le Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin lors de la conférence périodique de la Direction générale de l’économie (DGE) tenue mardi 18 novembre dernier.

‎Créée en février 2000, la GDIZ est le fruit d’une joint-venture entre le gouvernement béninois, à hauteur de 35 %, et le groupe ARISE, détenant 65 %. Elle couvre 1 640 hectares et vise principalement à attirer les investissements locaux et étrangers, notamment pour la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles.

‎«  Notre objectif est de positionner le Bénin au niveau des chaînes de valeur afin de capter la plus grande partie de la valeur  », a souligné Faki Adje.

‎La zone offre un cadre légal clair pour les investisseurs, avec des exonérations fiscales pendant la phase d’installation et d’exploitation, pouvant aller de 12 à 17 ans. Elle dispose d’un guichet unique pour simplifier les formalités administratives, de structures étatiques présentes sur site et d’une autorité de régulation.

‎La GDIZ propose une plateforme complète, industrielle, logistique, commerciale et résidentielle. Elle est dotée d’électricité, d’eau, de services gestion des déchets et des infrastructures de sécurité.

‎Faki Adje a indiqué que la première phase de 400 hectares est achevée et que la seconde phase, également de 400 hectares, sera bientôt lancée. Plus de trente investisseurs ont déjà signé des contrats, dont quinze unités déjà opérationnelles. La zone a créé 20 000 emplois et prévoit d’en générer le double d’ici fin 2025, principalement dans le secteur textile.

‎Le Bénin vise à transformer l’intégralité de ses 300 000 tonnes annuelles de coton fibre d’ici 2030, avec une capacité de confection d’un milliard de pièces.

La GDIZ accueille déjà des unités produisant pour des marques européennes et américaines, ainsi que pour les forces de défense et de sécurité.

‎Outre le textile, la zone développe des unités de transformation de noix d’anacarde, de soja, de carton d’emballage et de production de carreaux ’’made in Benin’’.

«  L’objectif est de créer 300 000 emplois d’ici 2030, augmenter le PIB de 7 milliards de dollars et accroître les exportations de près de 10 milliards  », a précisé le DGA de la SIPI-Bénin.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’intégration du Bénin dans les chaînes de valeurs mondiales en débat


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Direction Générale de l’Economie (DGE) du Mnistère des finances a (…)
Lire la suite

Une nouvelle impulsion pour la digitalisation en Afrique de l’Ouest et (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Sommet régional sur la transformation numérique en Afrique de (…)
Lire la suite

Yango veut révolutionner la mobilité au Bénin (K. Soro)


18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept mois après la relance de ses activités au Bénin, Yango veut (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
Lire la suite

Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat (…)
Lire la suite

Les API de l’UEMOA redéfinissent leurs priorités pour le travail décent


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme de deux jours de travaux sur la promotion et la facilitation (…)
Lire la suite

Un village de vacances Club Med dans 2 ans à Avlékété


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 12 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Nouvelle baisse des prix à la consommation en octobre


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une (…)
Lire la suite

Le port de Cotonou gagne 100 places au classement mondial 2024


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Port autonome de Cotonou (PAC) confirme sa montée en puissance. (…)
Lire la suite

Elumelu en tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les (…)


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la (…)
Lire la suite

ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier (…)
Lire la suite

145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin clôture octobre sous le signe du “Consommons local”


3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le dernier Afterwork 100 % local du mois d’octobre, organisé par la (…)
Lire la suite

Le trafic de fret aérien en hausse de 2,9 % en septembre


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Afriex collabore avec Visa pour faciliter les paiements transfrontaliers


2 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Afriex (www.Afriex.com), une plateforme fintech mondiale, a annoncé ce (…)
Lire la suite

La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de (…)


30 octobre 2025 par Marc Mensah
Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie (…)
Lire la suite

MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative


29 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires