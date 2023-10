La GDIZ exprime son engagement à promouvoir l’innovation et le développement durable

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) est partenaire du Forum International du Cadre de Vie. Rahkmatoulah Cisse, directrice ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), a animé au cours de ce rendez-vous d’échanges, un panel de discussion sur le thème « La Responsabilité écocitoyenne dans le maintien d’un cadre de vie sain et durable ».

« Bâtissons un cadre de vie durable », c’est le thème développé au cours du Forum International du Cadre de Vie qui s’est déroulé du 28 septembre au 02 octobre 2023. Les assises marquées par la présence des leaders engagés et visionnaires, ont été l’occasion pour ces derniers, de « discuter et créer des solutions en faveur d’un avenir urbain sain ».

La Zone industrielle de Glo-Djigbé à travers Rahkmatoulah Cisse, directrice ESG de la SIPI-BENIN, a animé un panel de discussion sur le thème « La Responsabilité écocitoyenne dans le maintien d’un cadre de vie sain et durable ». Son intervention et les échanges ont permis de mettre en lumière l’engagement de GDIZ à promouvoir l’innovation et le développement durable, contribuant ainsi à une révolution industrielle réussie. Ces moments d’échanges ont été l’occasion pour la directrice ESG, de partager l’engagement de la zone à promouvoir l’innovation et le développement durable.

Rahkmatoulah Cisse avait à ses côtés pour ce panel, Arielle Akouete, directrice de la Promotion de l’écocitoyenneté au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable ; Aurelle Christelle Gnidehoue, Foundation GNIDEHOUE, consultante communication digitale, événementielle et RSE ; Arlande Joerger Aroukoun, CEO EwoSmart ; et Julie Biron, Co fondatrice du Think Tank RSE et de Wafhi.com.

Plusieurs activités ont été menées au cours du Forum International du Cadre de Vie. Il s’agit entre autres, des conférences inspirantes animées par des experts de renommée ; des ateliers interactifs favorisant les échanges et la créativité ; des expositions mettant en avant des innovations pour des villes plus vertes et résilientes ; et des opportunités de réseautage avec des professionnels et des décideurs du secteur.

