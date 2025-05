La GDIZ et le ‘’Made in Benin’’ en lumière à l’Africa CEO Forum

L’édition 2025 de l’Africa CEO Forum a été marquée par une participation remarquable de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Le dynamisme industriel amorcé par le Bénin à travers cette zone économique spéciale, ainsi que les produits finis qui en ressortent, ont été exposés à l’occasion de ce grand rendez-vous des leaders secteur privé africain et des investisseurs internationaux.

L’Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain a lieu à Abidjan les 12 et 13 mai 2025. Pendant les deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau destinés à mettre en lumière le secteur privé dans le développement du continent, la GDIZ a pris une part très active, notamment à travers le panel "Invest in Benin", et les stands Arise et Choose Benin.

Au cours du panel, le directeur général de la société Benin Textile installée à la GDIZ, a expliqué en présence de plus de 2000 chefs d’entreprises, les raisons ayant motivé son choix pour le Bénin. Il a évoqué notamment, le climat des affaires favorable, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, l’accompagnement étroit par les équipes de la GDIZ, et la volonté politique forte en faveur de l’industrialisation.

Au niveau des stands Arise et Choose Benin, les produits "Made in Benin" transformés localement au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé ont été exposés. Il s’agit notamment, du cajou transformé Made in Benin, des draps de lit et serviettes en coton 100 % "Made in Benin", et plusieurs autres produits qui démontrent l’ambition industrielle du Bénin et ses capacités à valoriser ses ressources naturelles.

L’Africa CEO Forum selon des responsables de la SIPI-BENIN, structure en charge de l’aménagement et de l’exploitation de la GDIZ, a permis d’entrer en contact avec de nombreux investisseurs et décideurs économiques à la recherche « de destinations industrielles compétitives et durables en Afrique ». Moment clé au cours duquel les atouts uniques de la GDIZ, son modèle de développement intégré, ses infrastructures de classe mondiale, ainsi que les incitations fiscales et douanières proposées aux entreprises ont été clairement exposées.

« La GDIZ incarne aujourd’hui l’ambition industrielle du Bénin. À travers notre participation au Africa CEO Forum, nous avons pu démontrer que notre pays est prêt, structuré et attractif pour accueillir des investisseurs engagés dans la transformation locale et durable des ressources africaines », a déclaré Létondji BEHETON, directeur général de la SIPI-BENIN, fier de la participation de ARISE IIP et de toute la délégation du Bénin.

Avec cette participation, la GDIZ a renforcé sa visibilité à l’échelle continentale, affirmé son positionnement comme pilier de l’industrialisation du Bénin, et confirmé son engagement à faire rayonner le Made in Benin à travers le monde.

F. A. A.

