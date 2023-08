La GDIZ en synergie avec la police pour des uniformes adaptés

Le personnel de la police républicaine sera bientôt doté d’uniformes plus adaptés aux usages. Un partenariat entre la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), et la direction générale de la police républicaine permet de satisfaire ce besoin cher aux officiers de police.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé pour habiller la police républicaine. La qualité des vêtements localement produits au sein de la zone franche industrielle a séduit les officiers de cette force paramilitaires qui ont exprimé leur volonté de confectionner au profit de leurs éléments, des uniformes à la GDIZ. Un partenariat est noué à cet effet avec la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement, de la promotion, et du développement de la zone. Une première collaboration entre les deux entités permettra de confectionner environ 12 000 ensembles d’uniformes, et une multitude d’accessoires.

« Grâce à cette collaboration, nous avons pu intégrer les besoins spécifiques des officiers sur le terrain, garantissant ainsi que chaque uniforme est parfaitement adapté à son usage », renseigne une publication de la GDIZ. Elle souligne par la suite que « ces uniformes représentent une véritable déclaration de notre fierté nationale ». « En choisissant la qualité locale, nous célébrons notre identité et contribuons à renforcer notre économie », lit-on dans la publication qui informe par ailleurs que des pourparlers sont actuellement engagés avec divers autres pays en vue de créer des partenariats semblables.

Les vêtements localement produits à la GDIZ sont le fruit du savoir-faire de jeunes Béninois employés dans les usines de textile, et qui transforment le coton produit au Bénin.

Grâce à leur génie, 70. 000 pièces de vêtements "Made in Bénin" ont été exportés à The Children Place (TCP), une grande marque américaine ; et les commande de marques étrangères telles que KIABI, HM, ZARA, et autres.

