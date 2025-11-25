La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 novembre 2025, l’African Buyers Programme (ABP), dirigé par Afreximbank. Cette rencontre stratégique a été l’occasion pour les participants d’explorer les opportunités d’investissement au sein de la zone économique spéciale, et de créer des rencontres B2B ciblées avec des fabricants de secteurs clés.

Afin d’élargir les possibilités d’approvisionnement de produits fabriqués sur le continent africain, des acheteurs venus du Nigeria, du Kenya, du Zimbabwe, du Botswana, de l’Éthiopie, de la Tanzanie, de Maurice et d’autres marchés, se sont réunis les 13 et 14 novembre dernier à la GDIZ, dans le cadre du Programme des acheteurs africains, une initiative de Afreximbank.

La délégation accueillie par Faki Adjé, directeur général adjoint de SIPI-BENIN S.A., a eu droit au cours de la première journée, à une présentation générale de l’écosystème industriel de la GDIZ, des infrastructures qui y sont implantées, le modèle d’investissement et la capacité de production de la zone. Une visite au sein de quelques unités de transformation visant à évaluer la qualité des produits et les normes opérationnelles, a marqué cette première journée.

La seconde journée de l’ABP à la GDIZ, a été consacrée à des visites supplémentaires sur site et à des réunions B2B structurées entre les participants et les industries basées dans la GDIZ. Ces sessions selon le service de communication de la SIPI-BENIN S.A., ont permis d’identifier des opportunités concrètes d’approvisionnement, des partenariats commerciaux potentiels et des pistes pour intégrer les fabricants de la GDIZ dans les chaînes de valeur régionales et continentales.

Ces engagements ont ouvert des voies concrètes pour la collaboration, de nouveaux canaux d’approvisionnement et des réseaux d’approvisionnement continentaux plus solides.

L’African Buyers Programme est conçu pour mettre en relation des acheteurs qualifiés avec des fabricants africains et afro-caribéens compétitifs, approfondir les chaînes de valeur régionales et accélérer le commerce intra-africain. L’une de ses activités principales consiste à faciliter les visites guidées des zones industrielles développées par ARISE IIP, permettant ainsi aux acheteurs d’évaluer directement les capacités de production et d’établir des partenariats commerciaux à long terme.

