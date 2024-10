La GDIZ au cœur de la 1ère édition en Afrique

La Journée mondiale du coton, grande évènement qui réunit les acteurs de la chaine de transformation du coton et diverses organisations internationales est célébrée pour la première fois ce lundi 07 octobre 2024 en Afrique. La Zone industrielle de Glo-Djigbé, acteur incontournable dans la transformation du coton en Afrique et dans le monde, prend une part importante à la célébration qui a lieu au Sofitel de Cotonou.

L’or blanc à l’honneur ce lundi 07 octobre 2024 au Bénin. Le pays accueille la Journée mondiale du coton, célébrée pour la 1ère fois en Afrique. L’évènement placé sous le parrainage du chef de l’Etat connait la participation de plusieurs structures et organismes internationaux tels que l’OMC, la FIFA, l’IFC, l’ITC, Better Cotton Initiative, Afreximbank, ONUDI, CEDEAO, ICAC etc, ainsi que des représentants des pays du C4, et la Côte d’Ivoire.

La Journée mondiale du coton au Bénin, c’est des échanges enrichissants et des visites au Village du Coton et à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, fleuron de l’industrialisation au Bénin. Grâce à son parc intégré de textile innovant installé au terme de la première phase d’exploitation de 400 hectares, la GDIZ parvient à transformer annuellement 40 000 tonnes de fibre de coton. Acteur clé de la chaîne de valeur du coton, elle satisfait des commandes de grandes marques européennes et américaines telles que US POLO, The Children Place (TCP), KIABI, etc.

7 octobre 2024