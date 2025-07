La Francophonie appelle au calme après les affrontements frontaliers

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, se dit « profondément préoccupée » par les violences à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Deux pays, membres de la grande famille francophone, l’un en tant qu’État membre, l’autre comme État observateur, secoués par des affrontements armés meurtriers.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) déplore « les pertes tragiques en vies humaines » et les « souffrances infligées aux populations civiles » lors des affrontements armés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Selon elle, la sécurité des habitants doit rester une « priorité absolue ». Elle appelle à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour les protéger.

Un appel au dialogue et à la paix

Face à cette montée des tensions, la cheffe de l’OIF exhorte les gouvernements des deux pays à faire le choix du dialogue. Elle les invite à « privilégier la recherche de solutions pacifiques, conformément au droit international ». Pour elle, il est crucial d’agir sur les racines du conflit.

« Il est important de traiter les causes profondes », souligne Louise Mushikiwabo, afin de prévenir toute résurgence de violence et construire une paix durable dans la région.

L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe aujourd’hui 93 États et gouvernements : 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs. Elle s’engage pour la paix, les droits humains et la coopération entre ses membres.

LIRE LE COMMUNIQUE

28 juillet 2025 par ,