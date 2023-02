La France prévoit une loi-cadre pour les restitutions d’œuvres d’arts

Le président français Emmanuel Macron annonce une loi-cadre dans le cadre de la restitution de nouvelles œuvres d’art au profit des pays africains qui le demandent. La déclaration a été faite lundi 27 février 2023 lors d’une conférence de presse à l’Elysée.

Une loi-cadre pour procéder à de nouvelles restitutions d’œuvres d’art. Selon le président français Emmanuel Macron cette loi sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture au Parlement. A l’en croire, la loi « permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder aux nouvelles restitutions au profit des pays africains qui le demandent. Le chef de l’Etat soutient que ces restitutions seront basées sur « un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres ».

Il a souhaité « que cette démarche puisse s’inscrire dans une dynamique plus large et également une dynamique européenne ». Emmanuel Macron a aussi évoqué la restitution des trésors d’Abomey au Bénin en 2021. La Côte d’Ivoire a aussi demandé fin 2018 à la France la restitution de ses œuvres spoliées. Le président français Emmanuel Macron sera en tournée du 1er au 5 mars au Gabon, en Angola et au Congo.

Akpédjé Ayosso

