La France honore Claude Le Roy, légende du football africain

L’Ambassadrice de France au Bénin, SE.Mme Nadège Chouat, a rendu un vibrant hommage à la légende du football africain Claude Le Roy. La cérémonie s’est déroulée, vendredi 10 octobre 2025, à la Maison Rouge de Cotonou.

Au cours d’une soirée conviviale et pleine d’émotions, l’ancien joueur et entraîneur français Claude Le Roy a été honoré par ses pairs, amis et admirateurs.

« Claude est un vieil ami. C’est au-delà du football. J’ai connu Claude, il y a très longtemps et j’ai décidé de lui rendre hommage de son vivant », a confié Mme Nadège Chouat, soulignant la profondeur du lien qui les unit. La soirée a connu la présence de plusieurs figures des chaînes Canal + Sport Afrique en séjour au Bénin (Lilian Gatounes, Kaba Diawara, Fousseni Diawara, Rod Fanni, Cédric Kanté, José Pierre-Fanfan et Charles Mbuya).

Ils sont arrivés au Bénin pour la 2è édition du Trophée des Académies Ligue 1 McDonald’s initiée par Claude Le Roy. Le monde sportif béninois n’a pas manqué ce rendez-vous d’amitié et de reconnaissance.

Plusieurs présidents de fédérations sportives ont répondu à l’invitation. L’Ambassadrice de France a salué « le rôle d’ambassadeur du football et de l’amitié franco-africaine » que joue Claude Le Roy depuis plusieurs décennies.

