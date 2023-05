La France équipe des centres de secours du Bénin

La France continue de soutenir le Bénin dans le cadre la protection civile. 25 centres de secours du Bénin ont été équipés chacun de deux motos et d’un kit de premier secours.

Le partenariat franco-béninois, dans le cadre de la coopération de sécurité et de défense se renforce. La France a fait don de deux motos et d’un kit de premier secours à chacun des 25 centres de secours du Bénin. Le kit de premier secours comprend notamment un défibrillateur. Avec, ces équipements, les sapeurs-pompiers pourront se rendre rapidement sur les lieux d’accidents ou de sinistres et faire les premiers soins avant évacuation des victimes.

Le 27 janvier 2023, 25 sacs d’intervention entièrement équipés et 25 brancards, d’une valeur de 80 000 €, ont été remis aux Unités Mobiles de Prompt Secours (UMPS).

Akpédjé Ayosso

15 mai 2023