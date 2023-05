La Fondation de Moov Africa au chevet des femmes de l’hôpital de l’ordre de Malte

En marge de la 18ème édition du tour cycliste international du Bénin dont Moov Africa sponsor officiel, et dans le cadre de la célébration des 10 ans de sa fondation, une séance de dépistage gratuit du cancer de sein et du col de l’utérus a eu lieu à l’hôpital de zone pôle mère et enfant de Djougou. Cette activité s’est déroulée en présence de la directrice de la Fondation de Moov Africa Bénin Aurore Houngbédji et des autorités sanitaires.

La Fondation de Moov Africa Bénin, partenaire officiel de la 18 ème édition du tour cycliste international du Bénin dont la première étape a connu son épilogue à Djougou, a fait œuvre utile. Elle a initié une consultation gratuite du cancer du col de l’utérus et du sein à l’endroit des femmes et jeunes filles de la Commune de Djougou et environs. Cette oeuvre humanitaire, selon la secrétaire exécutive de la fondation de Moov Africa Bénin, s’inscrit dans le cadre des 10 ans de son organisation. Elle a pour vision d’être au côté des couches les plus vulnérables en particulier les femmes et les enfants afin d’avoir accès à la santé, car selon Aurore Houngbédji, sans l’épanouissement de la femme, il n’y a pas de développement. Pour finir, la secrétaire exécutive a exhorté toutes les femmes de Djougou et environs à profiter de cette opportunité pour prévenir ces pathologies qui déciment silencieusement les femmes.

Pour Pascal Lonvas, directeur de l’hôpital de l’ordre de Malte, pôle mère et enfant de Djougou, c’est une très belle action qui attire les femmes venues de tous les villages de la Commune de Djougou et environs qui bénéficieront d’une consultation gratuite avec des médecins gynécologues expérimentés. Ce qui permettra de garantir un suivi des femmes qui seront dépistées.

Satisfait d’accueillir cette activité de la fondation de son réseau de communication Gsm, Rafiou Bakary responsable Atacora-Donga de Moov Africa Bénin, a félicité la fondation de Moov Africa Bénin et a aussi rassuré les clients du réseau de communication Gsm Moov Africa Bénin à leur faire confiance, car a-t-il souligné, c’est le seul réseau Gsm fiable et efficace, une entreprise citoyenne au service de la population.

Depuis 10 ans, la fondation de Moov Africa Bénin s’engage auprès des populations béninoises par des œuvres sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’autonomisation des femmes.

Il faut préciser que, la Fondation de Moov Africa Bénin était, il ya deux ans au côtés des femmes de Djougou pour leur prise en charge sanitaire.

