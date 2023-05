La Fondation de Moov Africa au chevet de l’orphelinat de Komiguéa

Don de fournitures et de vivres .La Fondation de Moov Africa était, ce lundi 1er mai, au chevet des pensionnés du Centre Notre Dame de refuge, accueil, éducation et promotion de l’enfant à Komiguéa, commune de N’Dali. C’est avec les bras chargés de fournitures scolaires et de produits vivriers.

Par Nazaire TAHOUE

Au Centre Notre Dame de refuge, accueil, éducation et promotion de l’enfant à Komiguéa, commune de N’Dali, ce lundi 1er mai, dans l’après-midi, l’heure était au grand sourire sur les visages des pensionnés. Et pour cause, avec à ses côtés celle de Erevan, la Fondation de Moov Africa était leur hôte. Pas seulement avec les bras chargés seulement de fournitures scolaires, mais également de vivres constitués de sacs de riz, de cartons de couscous, de farine et autres. Sinon, tout ce qu’il faut pour améliorer leur ordinaire, pendant quelque temps.

Avant de procéder à la remise du don, le directeur commercial et clientèle de Moov Africa Bénin, Lahoussine Alaaz, a tenu à remercier les responsables du centre, pour les efforts qu’ils ne cessent de consentir afin d’améliorer les conditions de vie des enfants issus des milieux défavorisés et qui sont à leurs charges. « A travers ce geste, ce n’est qu’un début pour Moov Africa Bénin qui est décidé à aider cet orphelinat, chaque fois que l’occasion le permettra », a-t-il indiqué.

La Fondation de Moov Africa, a rappelé sa représentante, Aurore Houngbédji, ne peut pas rester insensible face à tout ce qui se fait pour l’épanouissement de ces enfants et leur insertion dans la vie active. « Moov Africa Bénin a choisi d’être aux côtés des couches vulnérables et des populations défavorisées. La Fondation sera là chaque fois et toutes les fois que l’occasion se présentera », a-t-elle promis. « C’est en marge du Tour cycliste du Bénin que nous sommes venus témoigner notre solidarité et notre convivialité envers les enfants de ce centre. Ensemble, les deux Fondations ont voulu les gratifier de quelques vivres qui vont leur permettre de souffler un peu et de se réjouir, le temps de ce tour cycliste », a expliqué à sa suite, le représentant de la Fondation Erévan, Mohamed Idriss Ibrahim.

C’est le responsable du centre, le père Adolphe Agani qui a réceptionné le don. Il a, au nom des enfants et de son personnel, remercié la Fondation de Moov Africa, pour avoir porté son choix sur son orphelinat, puis de le gratifier par ce geste de charité et de fraternité. « Nous n’avons pas de moyens, en dehors de ce que vous êtes en train de nous apporter en ce moment. Les soutiens et les appuis des uns et des autres sont les moyens qui nous permettent de continuer la route en gardant espoir », a-t-il confié.

Placé sous l’égide de l’Eglise catholique, cet orphelinat appartient à l’archidiocèse de Parakou. Il a été ouvert depuis 1988. L’idée, a expliqué le père Adam Agani, est parti du fait qu’il faut aider les enfants de la rue, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants dits sorciers et ceux issus des familles très pauvres. L’objectif en premier lieu, est de veiller à leur protection. Il s’agit ensuite de les aider à être scolarisés et éduqués afin d’être réinsérés plus tard dans la société.

Quelques images

