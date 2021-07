En cette période électorale, la Fondation Zul-Kifl Salami prie pour la paix et la cohésion nationale. Des prédicateurs et imams venus de plusieurs localités du Bénin ont reçu pour mission de prêcher les messages de paix et de bonne conduite.

« Nous faisons cet exercice essentiellement pour contribuer à renforcer la cohésion sociale et à faire en sorte qu’il y ait vraiment une harmonie au sein de toutes les communautés de la nation. Que tout se passe bien dans la grâce de Dieu », a déclaré Zul-Kifl Salami. Avec les imams et les prédicateurs, il a développé les notions de paix et de bon comportement. Ils sont appelés à prêcher le bon comportement tel que prescrit la religion du prophète Mahomet.

« En ce moment nous avons encore plus besoin de cette paix. Nous demandons à Allah, lui qui donne vraiment cette paix, de nous l’accorder et que la prière que chacun de nous va accomplir dans les mosquées soit acceptée », a souhaité El Hadj Ibrahim Ganhounouto, Imam de la mosquée Centrale de Houéyogbé. La communauté musulmane reconnaît les œuvres de Patrice Talon en cinq années et souhaite la poursuite de ses actions.

« Lorsque le premier responsable qui guide la nation est plébiscité c’est-à-dire, élu à une majorité écrasante ça rassure les investisseurs : le peuple est derrière lui donc la stabilité est garantie donc nous pouvons placer notre argent. Voilà l’une des significations de ce qu’on appelle le KO sans appel. (…) Aujourd’hui, le Bénin est crédible sur les marchés financiers », a indiqué M. Salami.

Pour lui, il faut continuer dans la dynamique. « Sachez que l’avenir est radieux parce que, ce qui est fait, a été fait sérieusement et correctement (…) les fonds arabes sont là pour accompagner notre pays. Il faut que nous continuions de maintenir le cap », a affirmé Zul-Kifl Salami.

A.A.A

9 avril 2021 par