La Fondation Talon offre des traitements contre la cataracte à Abomey

Abomey accueillera du 17 au 26 février 2026, la première campagne gratuite de dépistage et de traitement de la cataracte de l’année, à l’initiative de la Fondation Claudine Talon.

Une opération de dépistage et traitement gratuits de la cataracte se déroulera au Centre Hospitalier Départemental Zou/Collines (CHD/Z-C). Elle est organisée par la Fondation Claudine Talon.

Les consultations de dépistage sont prévues sur trois jours, les 17, 18 et 19 février.

À l’issue de ces examens, les patients chez qui la cataracte sera diagnostiquée bénéficieront d’une prise en charge médicale et chirurgicale gratuite, programmée du 20 au 21 février, puis du 23 au 26 février 2026.

