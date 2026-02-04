mercredi, 4 février 2026 -

16600 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Santé publique au Bénin

La Fondation Talon offre des traitements contre la cataracte à Abomey




Abomey accueillera du 17 au 26 février 2026, la première campagne gratuite de dépistage et de traitement de la cataracte de l’année, à l’initiative de la Fondation Claudine Talon.

Une opération de dépistage et traitement gratuits de la cataracte se déroulera au Centre Hospitalier Départemental Zou/Collines (CHD/Z-C). Elle est organisée par la Fondation Claudine Talon.

Les consultations de dépistage sont prévues sur trois jours, les 17, 18 et 19 février.

À l’issue de ces examens, les patients chez qui la cataracte sera diagnostiquée bénéficieront d’une prise en charge médicale et chirurgicale gratuite, programmée du 20 au 21 février, puis du 23 au 26 février 2026.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Une loi pour renforcer les droits des personnes vivant avec le VIH


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a adopté, mercredi 28 janvier 2026, la loi portant prévention, (…)
Lire la suite

L’accès à l’eau potable au cœur du bilan gouvernemental


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Après près de dix années de mise en œuvre des Programmes d’Action du (…)
Lire la suite

De graves manquements relevés dans près de 1000 établissements sanitaires


18 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux d’inspection réalisés en 2025 par l’Autorité de régulation (…)
Lire la suite

Médecins Sans Frontières au Bénin : bilan 2025 et perspectives pour 2026


29 novembre 2025 par La Rédaction
Le jeudi 27 novembre 2025, Médecins Sans Frontières (MSF) a organisé (…)
Lire la suite

198 milliards FCFA pour le bien-être des Béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les crédits alloués au ministère de la santé pour le compte de l’année (…)
Lire la suite

Le ministre Hounkpatin rassure sur les cas d’infections respiratoires


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin rassure sur la (…)
Lire la suite

Des échanges à Cotonou pour accélérer les progrès vers l’atteinte des (…)


28 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali IMOROU BAH CHABI (…)
Lire la suite

MTN Bénin s’engage pour la santé des femmes à travers “La Marche Rose (…)


26 octobre 2025 par La Rédaction
Ce dimanche, MTN Bénin a apporté son soutien à une marche de (…)
Lire la suite

La Guinée ouvre la voie à un modèle équitable et durable


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La République de Guinée accueillera, le mercredi 19 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

Talon expose les actions menées par le Bénin pour une alimentation saine


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première Conférence Internationale sur la Nutrition s’est ouverte, (…)
Lire la suite

Le Parlement s’engage pour l’élimination du paludisme, du VIH et de la (…)


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Assemblée nationale du Bénin, à travers le Caucus des parlementaires (…)
Lire la suite

Voici les membres du CA du CNHU-HKM


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici les nouveaux membres du Conseil d’Administration (CA) du Centre (…)
Lire la suite

Plus de 1000 personnes soignées gratuitement à Nikki


24 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis, (…)
Lire la suite

Ouverture à Cotonou du premier congrès scientifique sur la médecine (…)


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux du premier congrès scientifique du Service de santé des (…)
Lire la suite

Effets secondaires des contraceptives : L’autre cauchemar des femmes


13 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Contrôler sa fécondité, c’est-à-dire limiter ou espacer les naissances (…)
Lire la suite

La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎


25 août 2025 par Marc Mensah
La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de (…)
Lire la suite

SHIONOGI, une société pharmaceutique japonaise s’implante au Bénin


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société pharmaceutique japonaise, SHIONOGI va bientôt s’implanter au (…)
Lire la suite

L’Hôpital de jour d’oncologie du CHIC inauguré


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Hôpital de Jour d’oncologie du Centre hospitalier international de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires