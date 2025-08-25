La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎

472 visites en ce moment
La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de dépistage et de chirurgie de la cataracte à l’Hôpital de Zone d’Allada.
Les dépistages sont prévus les 4, 5 et 6 septembre 2025. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter dès 7h30 à l’Hôpital de Zone d’Allada.
Toute personne adulte souffrant de troubles de la vue, notamment de la cataracte, est concernée.
Les patients dont la maladie sera confirmée bénéficieront d’une opération gratuite entre le 8 et le 13 septembre.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité mené par la Fondation Claudine Talon. Elle vise à rendre la vue à des milliers de Béninois défavorisés.
La prochaine et dernière campagne de l’année est annoncée pour décembre 2025 à Dassa-Zoumè.
