Santé occulaire

La Fondation Talon offre des soins gratuits contre la cataracte à Allada ‎




La Fondation Claudine Talon lance une nouvelle campagne gratuite de dépistage et de chirurgie de la cataracte à l’Hôpital de Zone d’Allada.

‎Les dépistages sont prévus les 4, 5 et 6 septembre 2025. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter dès 7h30 à l’Hôpital de Zone d’Allada.

Toute personne adulte souffrant de troubles de la vue, notamment de la cataracte, est concernée.

‎Les patients dont la maladie sera confirmée bénéficieront d’une opération gratuite entre le 8 et le 13 septembre.

‎Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité mené par la Fondation Claudine Talon. Elle vise à rendre la vue à des milliers de Béninois défavorisés.

‎La prochaine et dernière campagne de l’année est annoncée pour décembre 2025 à Dassa-Zoumè.

‎Les informations sur les actions de la Fondation sont disponibles sur son site officiel : fondationclaudinetalon.org

25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




