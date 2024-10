La Fondation Loko José Dominique lance ses activités

C’est à son siège, à Cotonou, sis à côté de la Marine nationale sur le Boulevard de la Marina, que la Fondation Loko José Dominique a lancé ses activités le samedi 5 octobre 2024.

« Accompagner les jeunes talents dans le perfectionnement de leur formation en valorisant la qualité et l’innovation technique pour assurer leur insertion durable dans le monde professionnel ». Voilà la raison d’être de la Fondation Loko José Dominique qui développera ses activités sur la base de ses valeurs cardinales que sont la responsabilité, la motivation, l’autonomie, l’innovation, la technologie, l’engagement et la solidarité.

Madame Médécon Loko Sourou Suzanne

Entourée des membres de sa famille et de hautes personnalités (Ali Coulibaly, le Grand Chancelier de la Côte d’Ivoire ; Bernard Ehui-Koutouan, Vénérable Sénateur et ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Côte d’Ivoire au Ghana, Togo et Bénin avec résidence à Accra ; Maître Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale du Bénin ; Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour Constitutionnelle du Bénin ; Ernest Darboux, Consul du Bénin en Côte d’Ivoire ; Maître Alexis Vincent Gomes ; Elie Houngbo, Directeur du Groupe Loko, etc.), Madame Médécon Loko Sourou Suzanne a rappelé l’attachement de son époux à la formation et à la jeunesse. Il est donc évident que lancer une Fondation dédiée à la jeunesse, c’est continuer l’œuvre de l’illustre disparu.

Dans le flot des hommages à Monsieur Loko décédé le 6 octobre 2017 à Paris, les personnalités ont toutes reconnu son sens de générosité et salué le leadership de Médécon Loko Sourou Suzanne qui a su garder la flamme du Groupe Loko implanté en Côte d’Ivoire et celle de la transmission des savoirs.

« Nos actions ont pour objectifs : l’identification des Talents, l’accompagnement à l’insertion professionnelle, l’accompagnement à l’installation », lit-on dans les documents officiels de la Fondation la Fondation Loko José Dominique.



Concrètement, le processus de sélection des jeunes se fera sur la base à la fois de leurs compétences techniques et de leur capacité à exceller et à innover mais aussi sur la base de leurs compétences comportementales et de leur projet. Ce travail se fera en partenariat avec le ministère des enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle et les entreprises.

MeAdrien Houngbédji, ; Me Robert Dossou, ; Ernest Darboux, ; Me Alexis Vincent Gomes

« Notre objectif ultime est de voir ces jeunes devenir des acteurs du développement, des leaders dans leur domaine respectifs et des ambassadeurs de l’excellence béninoise », a souligné Odile Nivard, Responsable des partenariats et du développement.

José Dominique Loko est considéré comme le père de l’enseignement privé en Côte d’Ivoire. La Fondation rend hommage à la carrière de bâtisseur de Monsieur Loko et honore la volonté du disparu de promouvoir les jeunes talents dans l’innovation et l’excellence.

Dès novembre 2024, vous pourrez consulter le site Internet : www.fondationloko.com pour avoir toutes les informations utiles sur la Fondation Loko José Dominique.

