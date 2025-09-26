La Fondation Gates élargit l’accès au lénacapavir

Des millions de personnes supplémentaires à risque de contracter le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) auront désormais accès à une nouvelle option de prévention puissante : une version générique et abordable du lénacapavir, premier traitement injectable de prophylaxie pré-exposition (PrEP) administré seulement deux fois par an. Un partenariat a été annoncé le mercredi 24 septembre 2025, entre la Fondation Gates et le fabricant indien.

Hetero Labs (Hetero), soutenu par des financements initiaux et des garanties de volumes permettra à l’entreprise de produire du lénacapavir générique pour environ 40 dollars par patient et par an (après une courte phase orale d’induction). Ce tarif a été conçu pour rendre ce traitement révolutionnaire accessible aux systèmes de santé nationaux.

« Hetero est fier de collaborer avec la Fondation Gates afin d’ouvrir la voie à une offre durable et abordable de lénacapavir », a déclaré le Dr Vamsi Krishna, directeur général de Hetero Group of Companies. Ce partenariat, poursuit-il, reflète notre engagement à garantir l’accès à des traitements innovants contre le VIH pour les patients en Inde et dans d’autres pays à revenu faible et intermédiaire.

Parallèlement, Unitaid, la Clinton Health Access Initiative (CHAI) et Wits RHI ont annoncé de nouveaux engagements avec Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (DRL), un autre fabricant indien, renforçant ainsi les efforts visant à bâtir un écosystème concurrentiel de génériques. La mise en place rapide d’une production de lénacapavir générique à grande échelle, attendue dès 2027 sous réserve d’approbations réglementaires, réduira le délai d’accès aux traitements et permettra de les diffuser plus largement. Cette avancée pourrait transformer la lutte contre le VIH et accélérer l’éradication de l’épidémie de manière plus équitable.

Ces nouvelles collaborations viennent compléter les accords déjà en place entre le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Gilead Sciences, et le département d’État américain via PEPFAR, avec le soutien de la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), visant à déployer les premiers lots de lénacapavir dans les PRFI, potentiellement dès la fin de 2025.

Une nouvelle ère pour la prévention du VIH

Le lénacapavir en PrEP approuvé par la FDA américaine en juin et par la Commission européenne en août offre six mois de protection avec une seule injection. Il représente une nouvelle option déterminante pour les communautés mal desservies par les méthodes existantes. Les experts en santé publique y voient une innovation majeure pour les personnes confrontées à des obstacles à la PrEP orale quotidienne : stigmatisation, difficultés d’observance ou accès irrégulier aux médicaments.

Malgré les progrès accomplis depuis 2000 dans la réduction des infections au VIH et des décès liés au sida, 1,3 million de personnes ont été contaminées en 2024, et seules 18 % des personnes susceptibles de bénéficier de la PrEP y ont actuellement accès. Les modèles montrent que l’introduction du lénacapavir pourrait prévenir un nombre significatif de nouvelles infections : une étude indique qu’un accès élargi, même limité à 4 % de la population dans les pays les plus touchés, permettrait d’éviter jusqu’à 20 % des nouvelles infections. Cette perspective justifie l’urgence de l’investissement.

Réduire le fardeau du VIH/sida

Dans le cadre de son engagement à mettre fin aux maladies infectieuses mortelles, la Fondation Gates a investi plus de 80 millions de dollars pour accélérer la préparation du marché, déployer la distribution et réduire le délai d’entrée des génériques de lénacapavir. « Les avancées scientifiques comme le lénacapavir peuvent nous aider à mettre fin à l’épidémie de VIH à condition qu’elles soient accessibles à celles et ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Trevor Mundel, président de la division santé mondiale de la

Fondation Gates. « Nous sommes déterminés à ce que les personnes les plus exposées, souvent les moins à même de payer, ne soient pas laissées pour compte. », a-t-il ajouté.

Cette annonce reflète le travail mené par la fondation avec les gouvernements, les communautés, les partenaires et des programmes comme le Fonds mondial et PEPFAR, afin de garantir que les approbations réglementaires, les systèmes de distribution et les approches communautaires soient prêts à diffuser rapidement ces innovations scientifiques. Cet accord s’inscrit dans la continuité du soutien de longue date de la Fondation Gates au Fonds mondial, qui a contribué à réduire de 82 % les taux de VIH dans les pays bénéficiaires. Plus tôt cette semaine, le président Bill Gates a annoncé un engagement de 912 millions de dollars de la fondation pour la campagne de reconstitution des ressources 2026-2028 du Fonds mondial, visant à sauver 23 millions de vies du VIH, du paludisme et de la tuberculose entre 2027 et 2029. Les nouveaux accords avec Hetero et DRL permettront d’accroître l’impact du Fonds mondial en réduisant les coûts à grande échelle.

Construire un écosystème de génériques

En 2024, Gilead Sciences a accordé des licences libres de redevances pour la production de lénacapavir à six fabricants génériques dans 120 pays à revenu faible et intermédiaire. Une fois les autorisations réglementaires obtenues, le lénacapavir générique sera distribué via les programmes nationaux de lutte contre le VIH et des mécanismes d’achats publics tels que le Fonds mondial. L’accord avec Hetero comprend également la fourniture à prix abordable de la substance active (API), ce qui permettra à d’autres fabricants génériques d’augmenter rapidement leur production.

« Les accords annoncés sur les génériques représentent une avancée majeure vers la fin de l’épidémie de VIH. Ils s’appuient sur des investissements couvrant toute la chaîne de valeur, réalisés par la CIFF et d’autres partenaires, pour instaurer un marché compétitif et garantir que l’accès au lénacapavir soit abordable et fiable pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. », a déclaré Kate Hampton, directrice générale de la Children’s Investment Fund Foundation.

Plus tôt cette année, Bill Gates a annoncé qu’il céderait pratiquement toute sa fortune à la fondation afin d’accélérer les progrès en matière de santé et de développement. Il a également annoncé que la fondation dépenserait 200 milliards de dollars sur les 20 prochaines années, en partenariat avec d’autres acteurs, pour progresser le plus possible sur trois grands objectifs : mettre fin aux décès évitables des mères et des nourrissons ; garantir à la prochaine génération une vie sans maladies infectieuses mortelles ; et sortir des millions de personnes de la pauvreté pour les mettre sur la voie de la prospérité. Au terme de cette période de 20 ans, la fondation cessera ses activités.

À propos de la Fondation Gates

Guidée par la conviction que toute vie a la même valeur, la Fondation Gates œuvre pour que chacun puisse mener une vie saine et épanouie. Dans les pays en développement, elle collabore avec des partenaires afin de créer des solutions durables permettant aux populations de prendre leur avenir en main et de réaliser leur potentiel. Aux États-Unis, elle vise à garantir que chacun en particulier les plus défavorisés dispose des opportunités nécessaires pour réussir à l’école et dans la vie. Basée à Seattle, Washington, la fondation est dirigée par son PDG Mark Suzman, sous la supervision de Bill Gates et du conseil d’administration.

26 septembre 2025