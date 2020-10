Riposte contre la pandémie du coronavirus à Parakou

La Fondation Etisalat Benin distribue plus de 2 000 masques aux femmes des marchés

A l’heure où la covid-19 met à l’épreuve les pays du monde entier, la Fondation Etisalat Benin se préoccupe de la santé des femmes vendeuses des différents marchés de Parakou. Elle était à leur chevet, ce samedi 3 octobre. C’est pour les sensibiliser sur les gestes barrières contre la pandémie et surtout, leur distribuer plus de 2 000 cache-nez. Du marché international Azerkè à Guéma, en passant par celui de Dépôt, toutes ont eu droit à un masque de protection.

La lutte engagée contre la propagation de la covid-19 au Bénin ne saurait être laissée à la seule charge du gouvernement. Pour l’avoir compris, la Fondation Etisalat Benin ne cesse de mener des sensibilisations à l’endroit des couches sociales, depuis l’apparition de la maladie. Elle était ce samedi 3 octobre avec les femmes vendeuses des marchés Azerkè, Guéma et Dépôt de Parakou. Après les avoir sensibilisées, elle leur a distribué gratuitement des caches nez.

Comme elles sont régulièrement au contact des populations, les femmes vendeuses de ces marchés constituent aussi bien des vectrices que de potentielles cibles non négligeables exposées à la pandémie du coronavirus qui sévit. Il était donc important de les amener à prendre conscience de l’existence de la maladie. L’occasion a permis de les sensibiliser sur les symptômes et les moyens pour la prévenir. D’où l’importance de cette initiative prise par le réseau GSM Moov Bénin, à travers sa Fondation.

En effet, pour mieux faire comprendre et passer leurs messages, c’est en langue Dendi que le responsable régional Borgou-Alibori-Atacora-Donga de Moov Bénin, Amadou Bio Kana et le chef ventes indirectes, Rafiou Bakary et les autres membres de la délégation, ont dû les délivrer. Ils ont exhorté les femmes vendeuses de ces marchés de Parakou au respect de la distanciation sanitaire, au port obligatoire de masques, à l’utilisation des gels hydro-alcooliques, puis au lavage des mains à l’eau et au savon. Pour finir, chacune d’elles s’est vu remettre un masque de protection. Soit à l’arrivée, plus de 2 000 masques ou cache-nez distribués à ces femmes dans la cité des Kobourou.

Heureuses de recevoir ces masques, les femmes ont exprimé leur gratitude à Moov Bénin et sa Fondation qui pensent toujours à elles. Elles ont promis toujours faire confiance aux produits et services proposés par l’opérateur GSM.

