La Fondation Claudine Talon organise une campagne de dépistage de cataracte

La Fondation Claudine Talon de la première dame du Bénin se préoccupe du bien-être des populations. Une autre campagne de dépistage et de traitement gratuit de la cataracte est organisée à l’hôpital de zone de Ouidah dans le département de l’Atlantique.

Du 17 au 25 août 2023, les personnes souffrant de la cataracte pourront se faire soigner gratuitement à l’hôpital de zone de Ouidah. Cette énième campagne de dépistage et de traitement de la cataracte est une initiative de la Fondation Claudine Talon. Elle sera l’occasion pour les personnes en début de cataracte ou souffrant de toute autre affection oculaire, et résidant à Ouidah dans le département de l’Atlantique, de se faire dépister et de se faire soigner.

La Fondation Claudine Talon est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le bien-être des populations, les femmes et les enfants notamment.

F. A. A.

