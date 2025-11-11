mardi, 11 novembre 2025 -

690 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Promotion du sport à la base

La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres de Sékou




La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), gestionnaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ont fait don d’un important lot d’équipements sportifs à l’Association Sportive Les Tigres (AST), de Sékou. La cérémonie de remise officielle du don a eu lieu le jeudi 06 novembre 2025, au Lycée Agricole Medji de Sekou à Allada, dans le département de l’Atlantique, en présence des responsables de la Fondation ARISE, de la SIPI-Bénin, des autorités locales, et des bénéficiaires.

La Fondation ARISE à travers son programme ARISE CARE, lance le projet « Soutenir le sport dans les localités riveraines de la GDIZ », une initiative visant à encourager la pratique du sport comme « levier de cohésion sociale, de discipline et de développement personnel ». Elle a offert dans ce cadre, un important lot d’équipements sportifs l’Association Sportive Les Tigres de Sékou, le 06 novembre 2025.

Le don offert est composé de plusieurs jeux de maillots “Made in Benin”, confectionnés dans les unités de production de vêtements installées au sein de la GDIZ ; des chasubles d’entraînement ; des ballons de compétition ; plusieurs paires de crampons ; des paires de chaussettes et protège-tibias, ainsi que plusieurs boîtes de premiers secours équipées en matériel médical de base, dont de l’éther. Le don selon le service de communication de la SIPI-Bénin, comprend également des filets de but, de pompes à air manuelles, des cônes d’entraînement, des brassards de capitaine, et la réhabilitation des deux grands camps d’entraînement destinés à améliorer les conditions d’accueil et de préparation des joueurs.
A travers ces équipements sportifs, la Fondation ARISE et la SIPI-Bénin réaffirment leur engagement à promouvoir le sport local, encourager la jeunesse et valoriser la production industrielle béninoise à travers des actions à fort impact social.

Valoriser un potentiel local
Dans les localités voisines de la GDIZ, le football constitue le principal vecteur de rassemblement, d’apprentissage et de divertissement pour la jeunesse. Reconnaissant ce potentiel, la Fondation ARISE et SIPI-Bénin, gestionnaire de la GDIZ, ont souhaité structurer leur soutien aux acteurs locaux du sport à travers un partenariat durable et transparent avec l’Association Sportive Les Tigres de Sékou. Le projet vise à stimuler la pratique du sport dans les communautés voisines de la GDIZ en renforçant les capacités matérielles et organisationnelles de l’AST. L’objectif est de doter l’association des équipements indispensables à la tenue de ses séances d’entraînement et à sa participation aux compétitions sportives.
Outre le sport, la Fondation ARISE mène des actions dans les domaines de l’éducation, la santé, la réduction de la pauvreté et l’adaptation au changement climatique.

Quelques images

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le SG de la FéBéBOXE condamné à 24 mois de prison


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Lire la suite

Télécharger 1xBet original au Bénin facilement sur Android et iOS en 2025


26 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Si tu aimes suivre les matchs et miser un peu pour pimenter tes (…)
Lire la suite

Les Amazones du Bénin s’inclinent face au Nigeria


25 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin s’est incliné 2-0 ce vendredi 24 octobre 2025 face au Nigeria (…)
Lire la suite

2 arbitres béninois présélectionnés pour la CAN 2025


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Deux (02) arbitres pourraient représenter le Bénin lors de la prochaine (…)
Lire la suite

Retour de la Ligue des champions : pariez sur les matchs clés de la (…)


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La principale Coupe d’Europe reprend ses droits après la pause pour les (…)
Lire la suite

Le Bénin gagne une place au Classement FIFA


21 octobre 2025 par Marc Mensah
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a publié, (…)
Lire la suite

SM. Le Roi adresse ses félicitations à la sélection marocaine


20 octobre 2025 par Marc Mensah
À l’issue de la Coupe du Monde U-20 de football organisée au Chili, la (…)
Lire la suite

Faites le plein d’adrénaline avec les plus belles affiches de la semaine !


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ne manquez pas le retour des plus grands championnats européens et (…)
Lire la suite

Coton FC affronte San Pedro ce samedi


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les joueurs de Coton FC sont en Côte d’Ivoire pour livrer un match (…)
Lire la suite

Les Lions de l’Atlas réalisent un record mondial


15 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Les Lions de l’Atlas viennent de battre un record mondial ! La (…)
Lire la suite

Les Guépards à Uyo pour un match décisif contre le Nigéria


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont rallié la ville de Uyo au Nigéria, où ils (…)
Lire la suite

Le Bénin bat le Rwanda et prend la tête du groupe C


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu le Rwanda ce vendredi 10 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et (…)


9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Les Guépards Kickboxers décrochent 9 médailles au Caire


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards ont fièrement représenté le Bénin, au championnat (…)
Lire la suite

Bruno DIDAVI, ex président de la JSP n’est plus


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la Jeunesse sportive de Pobè (JSP), Bruno DIDAVI (…)
Lire la suite

Bouama Natchimdjabo, championne d’Afrique de kickboxing


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’athlète béninoise, Bouama Natchimdjabo, a remporté le titre de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires