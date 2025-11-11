La Fondation ARISE et la SIPI-Bénin renforcent l’Association Les Tigres de Sékou

La Fondation ARISE et la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), gestionnaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), ont fait don d’un important lot d’équipements sportifs à l’Association Sportive Les Tigres (AST), de Sékou. La cérémonie de remise officielle du don a eu lieu le jeudi 06 novembre 2025, au Lycée Agricole Medji de Sekou à Allada, dans le département de l’Atlantique, en présence des responsables de la Fondation ARISE, de la SIPI-Bénin, des autorités locales, et des bénéficiaires.

La Fondation ARISE à travers son programme ARISE CARE, lance le projet « Soutenir le sport dans les localités riveraines de la GDIZ », une initiative visant à encourager la pratique du sport comme « levier de cohésion sociale, de discipline et de développement personnel ». Elle a offert dans ce cadre, un important lot d’équipements sportifs l’Association Sportive Les Tigres de Sékou, le 06 novembre 2025.

Le don offert est composé de plusieurs jeux de maillots “Made in Benin”, confectionnés dans les unités de production de vêtements installées au sein de la GDIZ ; des chasubles d’entraînement ; des ballons de compétition ; plusieurs paires de crampons ; des paires de chaussettes et protège-tibias, ainsi que plusieurs boîtes de premiers secours équipées en matériel médical de base, dont de l’éther. Le don selon le service de communication de la SIPI-Bénin, comprend également des filets de but, de pompes à air manuelles, des cônes d’entraînement, des brassards de capitaine, et la réhabilitation des deux grands camps d’entraînement destinés à améliorer les conditions d’accueil et de préparation des joueurs.

A travers ces équipements sportifs, la Fondation ARISE et la SIPI-Bénin réaffirment leur engagement à promouvoir le sport local, encourager la jeunesse et valoriser la production industrielle béninoise à travers des actions à fort impact social.

Valoriser un potentiel local

Dans les localités voisines de la GDIZ, le football constitue le principal vecteur de rassemblement, d’apprentissage et de divertissement pour la jeunesse. Reconnaissant ce potentiel, la Fondation ARISE et SIPI-Bénin, gestionnaire de la GDIZ, ont souhaité structurer leur soutien aux acteurs locaux du sport à travers un partenariat durable et transparent avec l’Association Sportive Les Tigres de Sékou. Le projet vise à stimuler la pratique du sport dans les communautés voisines de la GDIZ en renforçant les capacités matérielles et organisationnelles de l’AST. L’objectif est de doter l’association des équipements indispensables à la tenue de ses séances d’entraînement et à sa participation aux compétitions sportives.

Outre le sport, la Fondation ARISE mène des actions dans les domaines de l’éducation, la santé, la réduction de la pauvreté et l’adaptation au changement climatique.

F. A. A.

11 novembre 2025