Célébration de l’amour à la bibliothèque Bénin Excellence, site de Cotonou FSS ‎

La Fiest’Art et Culture réinvente la Saint-Valentin pour les jeunes




Samedi 14 février 2026, les jeunes ont investi le site de Cotonou de la bibliothèque Bénin Excellence, dans l’enceinte de la Faculté des Sciences de la Santé. C’est dans le cadre de la première édition de Fiest’Art et Culture, une festivité mettant en valeur art et culture. L’initiative portée par Bénin Excellence, association soutenue par la Fondation Vallet sous l’égide de la Fondation de France, vise à célébrer autrement la Saint-Valentin.

La ‎Fiest’Art et Culture démarre, dans l’après-midi de ce 14 février 2026, par un match de génie en herbe sur le thème de l’amour. Deux équipes s’affrontent sur des questions mêlant santé, sport, médecine, économie, cinéma et géographie. Après deux manches disputées, l’équipe B s’impose, 210 points contre 150.

Cette première édition se veut être « un cadre festif, sain et exaltant pour l’esprit », selon Marius Codjo Bligui, Chargé Pôle Animation de Bénin Excellence Cotonou FSS. « Le monde entier célèbre l’amour le 14 février de chaque année. Une célébration qui mène parfois à des dérives au sein de la jeunesse. Avec la Fiest’Art et Culture, nous avons voulu offrir une alternative tournée vers la matière grise », confie-t-il.

Les clubs de la bibliothèque sous les projecteurs

‎Sur tout le long du côté gauche de la salle Solange Vallet témoin de l’évènement, tableaux et peintures attirent les regards : quelques portraits de femmes et enfants africains souriants.

Ces œuvres sont réalisées par les clubs d’arts plastiques des sites de Calavi, Cotonou et Godomey de la bibliothèque Bénin Excellence (BE). « Nous avons aussi travaillé sur l’homme et l’Intelligence artificielle. L’IA vient compléter l’homme, pas le remplacer. Nous avons abordé l’éducation, la médecine, la culture, la création artistique, mais aussi l’éthique », explique le moniteur du club d’Arts plastiques du site de Calavi Zogbadjè, Zachée Koutiya.

‎Les clubs de langues (anglais, allemand et espagnol) entrent en scène. Interprétations et déclamation poétiques multilingues suscitent les acclamations du public.

La salle se transforme ensuite en piste de danse. Des jeunes rejoignent les participants au club de danse sur la piste improvisée. L’ambiance est électrique !

‎L’autre moment fort de la célébration : la démonstration du club d’Intelligence artificielle. Les apprenants présentent Mister Love, une application développée à partir des compétences acquises au club. Le programme calcule le « taux de compatibilité » entre deux individus.

‎La rencontre s’est achevée autour des jeux de société, avant un cocktail de clôture partagé dans une ambiance conviviale.

Marc MENSAH

17 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




