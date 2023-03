La Fédération rwandaise prête à contre-attaquer

La Confédération Africaine de Football a décidé qu’en plus du match aller entre le Bénin et le Rwanda, le Stade Général Mathieu Kérékou accueille la rencontre de la 4e journée ce lundi 27 mars 2023.

Mettant en avant la qualité des structures d’hébergement à Huye, la CAF a décidé de délocaliser le match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Bénin à Cotonou. Et cette décision ne passe pas du côté de la Fédération rwandaise.

En effet, la Ferwafa (Fédération rwandaise de football) met déjà la pression sur la CAF pour faire plier l’administration de Patrice Motsepe. Elle prépare un appel pour contester la décision de la CAF d’ordonner au Rwanda de disputer les deux matchs de qualification contre le Bénin à Cotonou.

« Nous discutons des possibilités de faire appel », a déclaré Olivier Mugabo, président de la Ferwafa.

Mais en attendant, le Bénin et le Rwanda qui se sont séparés dos à dos ce mercredi (1-1), se préparent déjà activement pour une victoire lors de la 4e journée dans le but de s’offrir les chances d’une qualification à la CAN Côte d’Ivoire 2023.

J.S

23 mars 2023 par