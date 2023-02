La Fédération béninoise de tennis s’associe à la Mairie de Porto-Novo et l’UNFPA pour lancer la compétition des jeunes africains

Le court central de tennis du Stade Charles de Gaulle abrite depuis hier mardi 21 février la troisième édition de Porto Tennis Open. Les jeunes joueurs (hommes et femmes) venus du Nigeria, du Ghana, du Togo , de la Côte d’Ivoire, de la France et du Bénin prennent part à cette compétition de jeune. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Heulèche Tognonmegni, représentant le Maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, du trésorier général de la Fédération béninoise de Tennis Maxime Hodonou, des représentants de l’UNFPA et le président de l’ONG Play Your Game, Alphonse Gandonou .

Le "Porto Tennis Open" est une compétition de tennis destinée aux jeunes joueurs ( hommes et femme) de différents pays, qui se déroule à Porto-Novo chaque année. C’est une initiative de l’ONG Play Your Game qui est à sa troisième édition.

À l’ouverture, le président de l’ONG Play Your Game, Alphonse Gandonou dans son discours d’ouverture a tenu à remercier tous les partenaires qui ont accompagnnt cette 3ème édition. Il a pris soin de souligner le soutien du président de la Fédération béninoise de Tennis (FBT), Jean Claude Talon, de la Mairie de Porto-Novo et de l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population) . « Ce n’est pas facile d’avoir des gens qui acceptent de mettre les moyens dedans », a-t-il avoué.

Maxime Hodonou, Trésorier Général à la FBT, représentant le président Jean Claude Talon a également salué les différents sponsors qui accompagnent l’initiative particulièrement la Mairie de Porto-Novo et l’UNFPA. Le patron de l’administration de la FBT a rappelé que le souci du président Jean-Claude Talon est d’accompagner les promoteurs. « Actuellement nous avons un problème d’infrastructures. Nous appelons les autorités à renforcer les infrastructures. », a-t-il lancé. Poursuivant, Maxime Hodonou a invité les joueurs à gratifier le public d’un beau spectacle.

Quant à Helwise Boya, Assistante à la coordination de projets à l’UNFPA, elle a exprimé la volonté de l’institution des Nations Unies à accompagner cette activité qui rassemble les jeunes venus de plusieurs pays d’Afrique. « L’UNFPA a pour objectif premier d’arriver à zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, zéro décès maternelle …, zéro violence basée sur le genre et les pratiques néfastes. Contribuer à la réalisation de plein potentiel des jeunes est la raison de notre présence parmi vous aujourd’hui et en même temps, la raison de l’accompagnement de cette initiative de l’ONG Play Your Game. », a-t-elle fait savoir. De façon personnelle, elle a invité les filles à révéler les talents d’Amazones qui sommeillent en elles.

Après avoir fait observer une minute de silence en mémoire du feu Maire de Porto-Novo Moukaram Osséni, amoureux du Tennis, Heulèche Tognonmegni, Chef service Sport à la mairie de Porto-Novo et représentant du Maire à cette occasion a remercié l’ONG pour cette initiative accompagnée par la Mairie de Porto-Novo. « La Mairie aurait voulu apporter d’autres innovations, lors des prochaines éditions. Pourquoi pas, une candidate de l’ONG Play Your Game au Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, Sports et Loisirs du Ministère des Sports. Je tiens à remercier les partenaires qui accompagnent l’ONG sur ce tournoi. Et remercier l’UNFPA et dire que la Mairie est très contente de les voir s’associer à cette compétition puisqu’à Porto-Novo, nous avions une belle histoire avec le Fnuap. », a-t-il fait savoir, avant de souhaiter une bonne compétition aux athlètes.

Après l’ouverture, place au jeu

Pour les premières rencontres de la 3 ème édition de Porto Tennis Open, l’honneur était revenu à Ridon Basile, classé tête de serie numéro 2 et désormais le premier français à jouer au tennis dans ce tournoi à Porto-Novo . Chez les dames, c’est la nigériane Marylove Edwards qui a débuté la compétition en tant que tête de série.

À l’issue des premières rencontres de la journée du lundi 21 février 2023, les résultats suivants ont été constatés :

Alao Manel vs gakpo zavié 6/3 , 6/1

Souleymane vs kakpo Pacôme 6/0, 6/2

Ahouandjinou malick vs amoussou Tanguy 6/0, 6/1

Gandonou Béni vs Aleen Azeez 6/0, 7/5

Ametowossi vs Goudjinou Daniel 6/2, 6/0

Geovani vs Bokini Nicolas 6/0, 6/0

Lalaye faiik vs fagbohoun Rodrigue 6/0, 6/0

Dohou ornel vs Ezion koami b 6/1, 6/1

Ezion victorien vs issa Ali 6/2 , 6/3

Hounssinou Leonel vs dossé auriel 7/5, 6/3

Houeto sylvestre vs dasilva devorne 6/3 , 6/0

Sodjinou valence vs adokpo ange 6/3, 7/5

Alikpara Moubarak vs yacoubou chawal 6/2, 6/2

Kpadonou enork vs dossey Stan 6/0, 6/1

Ahouandjinou gildas vs dhossou Christian 6/0, 6/1

Agbo jean jacques vs kotannou Alexis 6/0, 6/0

Aza Christian vs maréte 6/2, 6/1

