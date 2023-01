La FéBéTeq prête à agir

La Fédération béninoise de Teqball (FéBéTeq) a tenu, vendredi 30 décembre 2022, une formation sur le leadership en sport et Open de Teqball.

C’est la salle de réunion du stade Mathieu Kérékou à Cotonou qui a servi de cadre à la rencontre.

A cette séance, les acteurs du teqball béninois notamment des représentants de clubs, arbitres, entraîneurs et joueurs étaient présents. Venus de Tanguiéta, de Parakou, de Bohicon, de Cotonou, d’Italie, les acteurs se sont appropriés les fondamentaux du développement d’un athlète lors d’une formation sur le leadership en sport et Open de Teqball. Animée par Fernando Hessou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben), cette formation a permis aux participants de connaître les méthodes et techniques d’entraînement notamment les qualités motrices comme l’équilibre, la coordination, la flexibilité, l’orientation spatio-temporel.

Vincent Francis Kpohihoun, président de la FéBéTeq, a expliqué que la présence des entraîneurs et arbitres à ladite formation a son sens. « On a associé les entraîneurs et les arbitres parce que les arbitres officient les jeux, les entraîneurs forment les joueurs. Ce sont eux qui souvent les accompagnent et leur donnent les conseils », a-t-il déclaré.

Selon le président de la FéBéTeq, la séance permettra d’avoir un regard par rapport à l’évolution de la discipline, de comparer à l’étape où nous en sommes aujourd’hui, de voir ce qu’il faut faire pour booster tout ce qui se fait au Bénin, pour que lors de la prochaine participation au championnat du monde de teqball que le Bénin évolue d’un cran.

Josué SOSSOU

