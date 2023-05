La FIFA dévoile le logo de la compétition

A trois ans de la prochaine Edition de la Coupe du Monde, la FIFA a officialisé ce mercredi 17 Mai le logo de la compétition. C’était à l’occasion d’une cérémonie à Los Angeles aux Etats-Unis.

La FIFA a dévoilé ce mercredi lors d’une cérémonie à Los Angeles aux Etats Unis, le logo de la prochaine Coupe du monde qui se jouera dans trois différents pays que sont les Etats-Unis, le Canada et la Mexique.

Voici la description du logo :

C’est un trophée qui trône au centre, au milieu des chiffres 2 et 6 et dont le fond est noir, tandis que les chiffres sont affichés en blanc, qui a été présenté. En dessus du trophée, on retrouve le symbole distinctif de la FIFA qui donne un aspect englobant à l’ensemble du trophée.

En marge de la cérémonie ce mercredi, le Président de la FIFA, Gianni Infantino indique que les Etats-Unis, le Canada et la Mexique sont déjà unis pour organiser la compétition mère qui accueillera désormais 48 sélections, de la plus belle des manières.

« Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de toutes les Coupe du Monde », a déclaré le patron de la FIFA.

J.S

18 mai 2023 par ,