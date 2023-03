La FIFA annonce un changement de format de la compétition

La prochaine Coupe du monde sera toute une première depuis la création de la compétition qui réunit des pays de tous les continents. Elle se jouera en 2026 avec la participation de 48 équipes pour une durée de 39 jours, totalisant 104 matchs.

La FIFA dirigée par Gianni Infantino a confirmé ce mardi 14 mars 2023 de la création d’un nouveau format de la compétition à désormais 48 équipes dès la prochaine Edition en 2026.

« Le conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’amendement visant à s’accorder sur un format de 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, et non plus en 3 groupes de 16 », a annoncé l’instance lors d’une réunion à Kigali, au Rwanda.

En 2026, la compétition mère sera accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le dernier élargissement du Mondial a été connu en 1998 en France où la compétition était passée à 32 nations jusqu’au dernier mondial disputé au Qatar en 2022.

J.S

14 mars 2023 par