La FIFA adopte l’arabe comme langue officielle

La Fédération internationale de football (FIFA) a adopté ce jeudi 31 mars 2022, l’arabe comme langue officielle.

C’est à l’unanimité que le congrès de la FIFA a adopté ce jeudi l’arabe comme langue officielle de l’organisation. Fruit de l’aboutissement de longues négociations au Qatar, au Moyen-Orient et en Afrique du nord.

Plusieurs facteurs justifient ce choix. La langue arabe serait parlée par plus de 450 millions de personnes dans plus de 20 pays, et par des millions d’arabes à travers le monde.

1er avril 2022 par ,