La FBHB dote les arbitres de chaussures et chaussettes

Le Président de la Fédération Béninoise de Handball a tenu à honorer sa promesse envers les officiels de la discipline. Sidikou Karimou au nom du comité exécutif de la FBHB, avait promis aux arbitres, des paires de chaussures plus des chaussettes. Ce qui a été fait ce jeudi 12 Octobre 2023 au siège de la Fédération Béninoise de Handball.

C’est Jonas Alladé, président de la Commission Centrale d’Arbitrage de la Fédération Béninoise de Handball qui a reçu au nom des bénéficiaires arbitres l’important lot de chaussures et de chaussettes mis à la disposition du collectif des arbitres béninois par la Fédération Béninoise de Handball. Un geste qu’il magnifie. "Nous avons désormais ce qu’il nous faut pour travailler. Nous n’aurons plus d’arguments à avancer. Nous remercions la Fédération Béninoise de Handball et promettons ne pas la décevoir pour les efforts qu’elle fournit.", a laissé entendre Jonas Alladé.

Représentante de la FBHB à l’occasion, la Secrétaire Générale Adjointe, Maître Adénikè Mouniratou Tairou, a souligné l’objectif de l’acte. « La Fédération Béninoise de Handball a procédé ce jour à cette remise pour vous appuyer, vous soutenir, vous assister, afin que le travail qui est le vôtre, puisse être fait convenablement. Une meilleure prestation des arbitres sera pour l’honneur du handball béninois. Je vous invite à de la discipline, à de l’amour pour le handball. Et nous espérons que ces équipements vous permettront d’avoir de belles promotions dans votre carrière. » , a-t-elle confié.

Tout ceci pour porter haut le handball béninois.

J.S

13 octobre 2023 par ,