La FBF sanctionne les acteurs des incidents de 2022

La Fédération Béninoise de Football est revenue sur les incidents enregistrés sur les différents stades du Bénin en décembre 2022. C’était lors d’une session le lundi 02 janvier dernier à Porto-Novo. Séance au cours de laquelle la Fédération Béninoise de Football a passé en revue les faits et a prononcé des sanctions contre plusieurs acteurs.

La première des sanctions est infligée aux supporters de Béké FC. Lors de la rencontre disputée face à l’US Cavaliers, « des supporters de Béké FC se sont reconnus coupables d’envahissement du terrain et de violence, coups et blessures sur les officiels da la rencontre et plusieurs dégâts sur les matériels ». Conséquence, le club perd quatre points et ses rencontres à domicile sont désormais délocalisées à Natitingou.

Le deuxième cas traité par la FBF concerne le joueur Chams Dine Chaona de l’AS Cotonou. Il est suspendu du championnat en cours pour « avoir porté une main à un policier en faction » renseigne la note. Un autre joueur, Sadick Yekini de Jak FC est lui banni pour toute la phase retour du championnat. Il a craché sur le visage d’un adversaire.

Aussi, le Secrétaire Administratif de Sobemap FC est interdit d’accès sur les stades. Il est reconnu pour corruption de l’arbitre qui officiait le match Sobemap FC vs Avrankou Omnisports. Son club perd également six points pour son œuvre.

Les dernières sanctions de la FBF sont prononcées à l’encontre de Dynamo FC d’Abomey. Elles concernent les violences sur les officiels de match, les trois prochains matchs à domicile du club se joueront à huis clos. L’instigateur des troubles est interdit d’accès sur tous les stades du championnat cette saison.

Josué SOSSOU

11 janvier 2023 par