La FBF salue la mémoire de Bruno Didavi

La Fédération béninoise de football (FBF), à travers un communiqué salue la mémoire de Bruno Arthur Didavi, ex secrétaire exécutif et ex vice-président du comité exécutif de la FBF, rappelé à Dieu ce mardi 7 octobre 2025.

La FBF fait ses hommages à Bruno Arthur Didavi, membre du comité exécutif de la FBF rappelé à Dieu ce mardi 7 octobre 2025. C’est à travers un communiqué en date de ce mardi 7 octobre, et signé de Mathurin de Chacus, président du comité exécutif de la FBF.

Le regretté selon le président de la FBF, fut l’une des figures marquantes de l’administration du football béninois qui a consacré sa vie au développement et à la structuration du sport roi dans le pays.

« Ancien président de la Jeunesse sportive de Pobè (JSP), et ancien membre actif de plusieurs commissions de la Confédération africaine de football (CAF), notamment celles en charge de l’organisation des compétitions de jeunes U17, U20, U23, il laisse le souvenir d’un dirigeant compétent, rigoureux et passionné », a témoigne le président de la FBF.

Mathurin de Chacus a exprimé au nom de la FBF et en son nom propre, ses sincères condoléances à la famille biologique de l’illustre disparu, ses proches, et aux acteurs du football national.

« Que le Tout Puissant, dans son infinie miséricorde l’accueille dans son royaume et accorde à sa famille la force et le réconfort nécessaires pour surmonter cette épreuve », a conclu Mathurin de Chacus.

F. A. A.

7 octobre 2025 par ,