vendredi, 15 août 2025 -

737 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Championnat professionnel de football

La FBF rappelle les critères de déclassement de stades




La Fédération Béninoise Football (FBF) a expliqué, jeudi 14 août 2025, les raisons du déclassement de plusieurs stades du championnat professionnel et les critères pour être à nouveau classé.

Lors d’un point de presse au siège de la Fédération Béninoise de Football (FBF), jeudi 14 août 2025 à Porto-Novo, le secrétaire général de l’institution, a expliqué que le déclassement de stades n’est pas nouveau. La décision répond aux exigences du « règlement » appliqué à la précédente saison du Championnat professionnel de football. « Ce n’est donc qu’un rappel », a ajouté Claude Paqui, dans ses propos liminaires.

Les stades doivent remplir un certain nombre de critères dans le cadre du championnat national professionnel de football du Bénin.

« Depuis deux ans maintenant, nous avions eu la chance d’avoir chaque week-end, au moins deux matchs de notre championnat qui sont diffusés en direct sur les antennes de Canal+. Et vous devez constater que certains stades sont carrément absents par rapport à cette disposition. Tout simplement parce que ces stades ne remplissent pas les conditions ou les critères énumérés pour pouvoir produire et diffuser ces matchs en direct », a expliqué Imorou Bouraïma, le vice-président de la Fédération Béninoise de Football (FBF) et premier vice-président de la Ligue nationale de football du Bénin.

Des plaintes d’arbitres et de commissaires au match avaient été enregistrées en ce qui concerne la sécurité et les conditions de jeu, selon Imorou Bouraïma. Illustrant les motifs de déclassement de plusieurs stades, il indique : « Qu’on ne dise pas que sur certains stades les joueurs sont à l’aise et que sur d’autres, ce sont des champs de patates ».

Les critères pour être classé

Le vice-président de la FBF a listé les exigences. Il s’agit de la présence d’une grille de sécurité autour de la pelouse, la praticabilité du terrain, des vestiaires en bon état, la possibilité technique de produire et diffuser les matchs en direct, notamment sur Canal+.

La FBF prépare aussi un retour au format Ligue 1 / Ligue 2, ce qui nécessitera une application stricte du règlement. « Qui veut voyager loin ménage sa monture », a glissé le vice-président, invitant les clubs à se mettre en conformité pour continuer à accueillir les matchs du Championnat professionnel.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

14 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les jeunes de Natitingou et de Bembèrèkè outillés pour la pratique de (…)


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fédération béninoise d’Escrime (FBE), à travers le projet « ESCRIME (…)
Lire la suite

Le Stade Général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la CAF


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a validé, le 13 août 2025, (…)
Lire la suite

Dadjé FC au ralenti à l’approche de La Ligue des Champions CAF


12 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions de la (…)
Lire la suite

Un Béninois remporte l’or au Mexique


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le jeune karatéka béninois, Ihsane Adjanohoun a remporté une médaille (…)
Lire la suite

Rufine Sonon, l’étoile montante du 800 m


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La jeune athlète béninoise a remporté la médaille d’or aux Championnats (…)
Lire la suite

Paris Saint-Germain – Tottenham : faites vos pronostics pour la (…)


8 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 13 août, le football européen fera son retour sur les terrains et (…)
Lire la suite

Trois cyclistes béninois aux Etats-Unis pour un stage de préparation


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois cyclistes béninois se sont envolés ce samedi 2 août 2025, pour un (…)
Lire la suite

Le Bénin monte sur le podium en escrime !


4 août 2025 par Marc Mensah
L’équipe béninoise d’escrime a décroché la médaille de bronze à l’épée (…)
Lire la suite

Lancement de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union de l’amicale BMBV à (…)


3 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
C’est parti à nouveau pour plus d’un mois de fête autour du cuir rond à (…)
Lire la suite

Les jeunes sportifs en Algérie pour défendre les couleurs nationales


26 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux scolaires africains démarrent ce samedi 26 (…)
Lire la suite

Le Bureau Afrique de la FIFA inauguré à Salé


26 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le Bureau Afrique de la Fédération internationale de football (FIFA) a (…)
Lire la suite

Ouidah abrite la formation des entraîneurs et athlètes au Sabre (Escrime)


25 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Fédération Béninoise d’Escrime ne ménage aucun effort en vue de (…)
Lire la suite

Les travaux de rénovation du Stade René Pleven lancés


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Stade René Pleven sis à Akpakpa dans la ville de Cotonou fera peau (…)
Lire la suite

Comparatif entre les équipes nationales de football du Bénin et de la RDC


14 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le football africain regorge de talents compétitifs. Parmi eux, le (…)
Lire la suite

Le Bénin fait ses débuts à la Billie Jean King Cup


14 juillet 2025 par La Rédaction
L’équipe féminine de tennis du Bénin prend part à la Billie Jean King (…)
Lire la suite

Jean-Claude Talon reconduit à la tête du tennis béninois


12 juillet 2025 par La Rédaction
La Fédération béninoise de tennis a organisé ce samedi 12 juillet, son (…)
Lire la suite

Les Guépards du Bénin glissent à la 96e place mondiale


10 juillet 2025 par Marc Mensah
Le nouveau classement FIFA publié ce 10 juillet 2025 voit le Bénin (…)
Lire la suite

Le principal tournoi de football de cet été en pleine effervescence - (…)


4 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le festival du football aux USA continue : 8 des meilleurs clubs de la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires