La FBF rappelle les critères de déclassement de stades

La Fédération Béninoise Football (FBF) a expliqué, jeudi 14 août 2025, les raisons du déclassement de plusieurs stades du championnat professionnel et les critères pour être à nouveau classé.

Lors d’un point de presse au siège de la Fédération Béninoise de Football (FBF), jeudi 14 août 2025 à Porto-Novo, le secrétaire général de l’institution, a expliqué que le déclassement de stades n’est pas nouveau. La décision répond aux exigences du « règlement » appliqué à la précédente saison du Championnat professionnel de football. « Ce n’est donc qu’un rappel », a ajouté Claude Paqui, dans ses propos liminaires.

Les stades doivent remplir un certain nombre de critères dans le cadre du championnat national professionnel de football du Bénin.

« Depuis deux ans maintenant, nous avions eu la chance d’avoir chaque week-end, au moins deux matchs de notre championnat qui sont diffusés en direct sur les antennes de Canal+. Et vous devez constater que certains stades sont carrément absents par rapport à cette disposition. Tout simplement parce que ces stades ne remplissent pas les conditions ou les critères énumérés pour pouvoir produire et diffuser ces matchs en direct », a expliqué Imorou Bouraïma, le vice-président de la Fédération Béninoise de Football (FBF) et premier vice-président de la Ligue nationale de football du Bénin.

Des plaintes d’arbitres et de commissaires au match avaient été enregistrées en ce qui concerne la sécurité et les conditions de jeu, selon Imorou Bouraïma. Illustrant les motifs de déclassement de plusieurs stades, il indique : « Qu’on ne dise pas que sur certains stades les joueurs sont à l’aise et que sur d’autres, ce sont des champs de patates ».

Les critères pour être classé

Le vice-président de la FBF a listé les exigences. Il s’agit de la présence d’une grille de sécurité autour de la pelouse, la praticabilité du terrain, des vestiaires en bon état, la possibilité technique de produire et diffuser les matchs en direct, notamment sur Canal+.

La FBF prépare aussi un retour au format Ligue 1 / Ligue 2, ce qui nécessitera une application stricte du règlement. « Qui veut voyager loin ménage sa monture », a glissé le vice-président, invitant les clubs à se mettre en conformité pour continuer à accueillir les matchs du Championnat professionnel.

M. M.

14 août 2025 par ,