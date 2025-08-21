Une rallonge exceptionnelle accordée aux candidats

Les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes peuvent encore déposer leurs dossiers de candidatures. La direction générale des douanes leur accorde une rallonge exceptionnelle dès ce jeudi 21 août 2025.

Nouvelle chance pour les candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. Ils peuvent encore déposer leurs dossiers de candidatures pendant la période du 21 au 25 août 2025. La direction générale des douanes à travers un communiqué publié ce mercredi 20 août, a porté l’information à la connaissance du public.

Selon le communiqué signé de la directrice générale, les candidats dont les dossiers avaient été rejetés sont invités à vérifier soigneusement l’ensemble des pièces exigées, et à corriger tout manquement constaté avant toute nouvelle soumission, quel qu’en soit le motif initial de rejet. Ceux ayant postulé au poste d’Administrateur des finances (spécialité Gestion des marchés publics) composeront désormais dans les matières Analyste financière et Finance des marchés publics.

Les candidats au poste de Préposés des douanes quant à eux, devront confirmer leur choix de matière de composition exclusivement par le communiqué N°452-c/DGD/DBP/DAFL/DRH/SP du 31 juillet 2025, précise le communiqué signé de Adidjatou HASSAN.

Cette rallonge exceptionnelle qu’accorde la direction générale des douanes fait suite aux difficultés rencontrées lors de la soumission des dossiers de candidatures pendant la période du 31 juillet au 13 août 2025.

