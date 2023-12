La Déclaration universelle des droits de l’Homme a 75 ans

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), ratifiée il y a 75 ans, le 10 décembre 1948, a énoncé pour la première fois les droits et les libertés de chaque être humain.

Lors de la première Assemblée générale des Nations unies en 1946, l’organisation tout juste formée a proposé la création d’un document faisant la promotion du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales.

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », établira la DUDH dans son premier article. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Influencée par les valeurs fondamentales au cœur de la Constitution des États-Unis, la DUDH affirme que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »

Eleanor Roosevelt présidait la Commission des droits de l’homme de l’ONU, l’organe chargé de créer le cadre de travail du document.

Sur une période de deux ans, l’ancienne Première dame des États-Unis a collaboré avec les 17 autres membres de la commission, dont des représentants de la France, du Liban, de la Chine et du Canada, pour donner corps à la DUDH.

Sous la direction de Mme Roosevelt, et guidés par les principes américains de liberté et d’indépendance, les Nations unies ont ratifié la DUDH. Disponible dans plus de 500 langues, elle est le document le plus traduit au monde.

La défense des droits de la personne — et des défenseurs de ces droits — reste une priorité du gouvernement américain. Le Prix des défenseurs des droits humains dans le monde, décerné chaque année par le département d’État, récompense des gens qui ont fait preuve de leadership et de courage en promouvant les droits de la personne et les libertés fondamentales.

« Les États-Unis s’efforcent de concrétiser leur engagement envers la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la fois sur leur territoire et dans le monde entier », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une réunion de défenseurs des droits humains organisée le 7 décembre à Washington. « La défense des droits de la personne et l’affirmation de la dignité humaine reflètent tout simplement nos valeurs et notre identité. »

Mise à jour d’un article du 24 septembre 2020.

Source :https://share.america.gov/fr/les-valeurs-americaines-reprises-dans-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/?utm_source=cision&utm_medium=referral

17 décembre 2023 par ,