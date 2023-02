La DST libère les espaces publics à Porto-Novo

Une équipe de la Direction des Services Technique de la mairie de Porto-Novo appuyée par des agents de la police républicaine a effectué une opération musclée, vendredi 3 février 2023, au marché de Ouando et Gbègan pour dégager les marchands des espaces publics non destinés aux activités commerciales.

Les marchands et leurs étalages qui obstruent les trottoirs et abords des voies de Porto-Novo sur l’axe du cinquantenaire où le marché s’anime carrément sur la chaussée ont été déguerpis, vendredi 3 février 2023, lors d’une opération inopinée du Directeur des Services Technique (DST) de la mairie, Eric Dagba et son équipe ainsi que des agents de police.

L’opération musclée intervient à la suite du communiqué du maire de la ville appelant la population à libérer ces ouvrages qui permettent aux piétons de circuler facilement. « Quelques semaines plus tard, nous constatons que les trottoirs sont toujours obstrués et les installations toujours présentes sur les trottoirs. Alors la DST a décidé d’aller sur le terrain et de faire libérer », a indiqué le Directeur Eric Dagba.

Après Ouando, l’équipe s’est rendue au marché Gbègan pour dégager les marchands des espaces publics non destinés aux activités commerciales.

Des saisies de marchandises ont été opérées sur des marchands qui ont refusé d’obtempérer, a indiqué le DST qui précise que force doit rester à la loi.

M. M.

6 février 2023 par ,