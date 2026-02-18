La DGI dotée de nouveaux bureaux bientôt

Le Conseil des Ministres a autorisé la contractualisation avec un bureau de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de nouveaux bureaux au profit de la Direction générale des Impôts (DGI).

La mission du Bureau de contrôle du projet de construction de nouveaux bureaux au profit de la Direction générale des Impôts (DGI), vise à garantir le respect des normes de construction et de sécurité applicables aux bâtiments recevant du public.

Selon le conseil des ministres du 18 février 2026, le cabinet retenu aura notamment pour tâche d’auditer la solidité de l’ouvrage, de formuler les préconisations nécessaires avant le démarrage des travaux, de vérifier les installations électriques avant mise sous tension, d’évaluer le fonctionnement des dispositifs techniques, ainsi que l’accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite.

Le gouvernement a donné son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet sélectionné, ouvrant ainsi la voie au lancement effectif des travaux.

