La DGI digitalise le quitus fiscal

La Direction générale des Impôts (DGI) annonce que sa plateforme de demande de quitus fiscal en ligne sera bientôt disponible. L’information a été rendue publique dans un communiqué signé par le Directeur général.

Selon la DGI, des travaux techniques sont actuellement en cours pour renforcer son système informatique. Ils visent à faciliter l’accès à la plateforme, prévenir les bugs et éviter tout ralentissement dans le traitement des demandes.

« Des travaux confortatifs ont été engagés (...) en vue de faciliter l’accès à la plateforme, de prévenir d’éventuels dysfonctionnements et de remédier aux difficultés et perturbations », indique Nicolas Yènoussi, le Directeur Général des Impôts.

« Je vous rassure donc des diligences en cours pour garantir l’ouverture prochaine de la plateforme et sa disponibilité dès la finalisation des travaux », a précisé le DGI.

La DGI invite les usagers à se rapprocher de son centre d’appels en composant le numéro 133, pour toute information complémentaire.

Cette initiative intervient dans le cadre des élections générales de 2026. Le quitus fiscal est un document indispensable pour les candidats et certains usagers.

M. M.

3 septembre 2025 par ,