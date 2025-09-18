jeudi, 18 septembre 2025 -

Quitus fiscal

La DGI ajuste sa plateforme suite à la demande du parti "Les Démocrates"




La Direction Générale des Impôts (DGI) a modifié sa plateforme de demande de quitus fiscal après une rencontre avec le parti politique "Les Démocrates". La demande d’audience formulée par le parti le 16 septembre a conduit à une réunion, mercredi 17 septembre, à 18 heures, à la DGI.

Le principal sujet abordé concernait la procédure imposant aux candidats de spécifier le type d’élection auquel ils participent avant de soumettre leur demande de quitus fiscal. Cette obligation avait suscité des interrogations.

La DGI a expliqué qu’elle avait mis en place ce paramétrage pour traiter les demandes par ordre de priorité. En effet, les dates de dépôt des dossiers auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) varient en fonction des élections, ce qui nécessite un traitement différencié des demandes.

À l’issue de la rencontre, et après consultation des autorités de la CENA, il a été décidé de revoir cette configuration. En conséquence, la DGI a déployé une nouvelle version de la plateforme dès le 17 septembre 2025, ajustant le processus afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs.

Ce réajustement intervient quelques jours après le lancement de la plateforme, un outil devenu indispensable pour les candidats aux élections.
M. M.

18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




