La DGED du Maroc reçoit une haute distinction de Roumanie

La Roumanie décore Yassine Mansouri, chef de l’agence marocaine de renseignement extérieur, la Direction générale des études et de la documentation (DGED). Il est admis dans l’ordre de « L’Étoile de la Roumanie », la plus ancienne et la plus haute distinction offerte par l’État roumain.

Le décret présidentiel, publié le 9 novembre 2023, au Journal Officiel de Roumanie, est un signe de haute appréciation pour la contribution exceptionnelle de la DGED du Maroc à la promotion de la sécurité régionale et au développement des relations avec son homologue roumain.

La DGED avait précédemment été remerciée par le ministre roumain des Affaires étrangères pour avoir aidé à la libération d’un ressortissant roumain enlevé au Burkina Faso. Il s’agit de Julian Ghergut, officier de sécurité roumain, libéré d’une mine de Manganèse dans le Nord du pays des hommes intègres, près des frontières du Mali et du Niger. Il avait été enlevé le 04 avril 2015 par le groupe djihadiste Al Mourabitoune. Ce qui a valu au Royaume du Maroc, des messages de reconnaissance à l’occasion de la cérémonie de décoration de Yassine Mansouri.

F. A. A.

13 décembre 2023