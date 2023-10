La DG du FMI et le Président de la BM aux côtés du Roi Mohammed VI

Les familles victimes du séisme du 08 septembre 2023 au Maroc méritent encore aide et assistance. SM le Roi Mohammed VI l’a souligné, ce vendredi 13 octobre 2023, dans son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature. La Directrice Générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, et le Président de la Banque Mondiale, M. Ajay Banga, ont assisté, assis au premier rang, au Discours Royal. Une première dans l’histoire du Royaume

« C’est par la volonté du Très-Haut qu’un épouvantable séisme a secoué notre pays, faisant des milliers de martyrs et de nombreux blessés pour le rétablissement desquels nous élevons de ferventes prières. L’épreuve a été terrible et la douleur incommensurable. De Tanger à Lagouira, d’Est en Ouest, nous tous, Roi et peuple, en avons été profondément meurtris. De fait, Dieu a statué dans Son Livre Saint : "Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous". Véridique est la parole du Seigneur », c’est par ce message que SM le Roi Mohammed VI a introduit son discours vendredi 13 octobre 2023 à l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature.

Face à ce drame qui a frappé le Royaume, le Souverain en appelle « au Très-Haut pour que la terre ne se remette plus à trembler sous les pieds de Ses créatures sans défense, qui implorent humblement Son infinie miséricorde ».

Sa Majesté le Roi tout en réitérant la ferme volonté d’agir pour reconstruire du peuple Marocain, a insisté sur « la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base ».

Selon SM Mohammed VI, en dépit de l’ampleur du désastre, le chagrin et la douleur ont fait place au réconfort et à la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec lesquelles tous les Marocains résidents au Maroc et ailleurs, ainsi que les acteurs de la société civile ont manifesté leur entraide et leur solidarité à l’endroit des sinistrés.

Le Souverain n’a pas manqué de saluer les Forces Armées Royales, les différentes Forces de sécurité, les départements gouvernementaux et l’Administration territoriale pour leurs sacrifices qui ont permis de porter secours et assistance aux populations des zones affectées.

Le Roi a par ailleurs remercié les pays frères et amis qui, pendant cette période difficile du Royaume, se sont montrés solidaires et secourables à l’égard du peuple marocain.

Ce drame selon le Roi Mohammed VI, livre un enseignement précieux : les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu, celles-là mêmes qui ont toujours permis au Royaume de surmonter crises et adversités et qui confortent sans cesse le peuple marocain dans sa détermination à poursuivre sa marche avec assurance et optimisme, s’est-Il réjoui avant de souligner de façon spécifique, les valeurs fondatrices de l’identité nationale unifiée.

Il a cité en premier lieu, les valeurs religieuses et spirituelles qui selon lui, figurent les fondements du « rite sunnite malékite » qui prend essentiellement appui sur la notion de « Commanderie des croyants » et qui prône le juste milieu, la modération et l’ouverture sur l’Autre, la tolérance et la coexistence interreligieuse et intercivilisationnelle ; les valeurs nationales qui forment le socle de la Nation marocaine et dont la Monarchie est la clé de voûte ; et les valeurs de solidarité et de cohésion sociale inter-catégorielle, intergénérationnelle et interrégionale au nom desquelles les Marocains sont indissolublement soudés par un remarquable esprit de corps.

Le Roi du Maroc a invité les uns et les autres à rester fermement attachés à ces valeurs qui concourent à la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion familiale, à la préservation de la dignité humaine, et au renforcement de la justice sociale.

Fait inédit à l’ouverture de cette session parlementaire : La Directrice Générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, et le Président de la Banque Mondiale, M. Ajay Banga, ont assisté, assis au premier rang, au Discours Royal. Les deux personnalités sont arrivées au Maroc dans le cadre des Assemblées annuelles de leurs institutions qui se déroulent à Marrakech du 9 au 15 octobre 2023.

13 octobre 2023 par ,