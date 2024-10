La DG de l’OMC et des cadres de la FIFA découvrent la GDIZ

Dans le cadre du partenariat FIFA-OMC pour la valorisation du coton en Afrique, une délégation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) conduite par la directrice générale, Ngozi OKONJO-IWEALA, des cadres de la Fédération internationale de football association (FIFA), des ministres de pays du C4, et autres acteurs de l’industrie du coton, ont visité lundi 07 octobre 2024, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Cette visite qui intervient à l’occasion de la Journée mondiale du coton vise à évaluer les capacités industrielles du Bénin à soutenir la croissance de la filière coton dans la région.

A partir de janvier 2025, les pays du C4 recevront leur première commande de maillots 100% Made in Africa, c’est la grande annonce faite par Gianni INFANTINO, président de la FIFA à l’occasion de la Journée mondiale du coton, célébrée pour la première fois en Afrique. Les responsables d’organismes internationaux, personnalités politiques, partenaires internationaux, experts, et autres acteurs de la chaine de transformation du coton présents à Cotonou pour cette rencontre de haut niveau, ont visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Là, Ngozi OKONJO-IWEALA, directrice générale de l’OMC a salué la qualité exceptionnelle du coton et les capacités de production de vêtements dans la zone industrielle. Les infrastructures modernes au sein de la zone économique spéciale assure-t-elle, pourront répondre aux futures commandes de maillots de la FIFA, qui seront entièrement produits localement.

A propos du partenariat FIFA-OMC

La Fédération internationale de football association et l’Organisation mondiale du commerce ont scellé en 2022, un partenariat pour valoriser la filière coton dans les pays producteurs africains, notamment ceux du Coton-4+ (Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad), avec la Côte d’Ivoire comme membre observateur. A travers ce partenariat, les deux institutions ambitionnent utiliser la visibilité mondiale du football pour promouvoir les produits issus du coton africain, tout en soutenant les producteurs locaux.

Dans le cadre de ce partenariat, des maillots "Made in West Africa" seraient utilisés pour la Coupe du Monde 2026 et d’autres programmes FIFA. L’annonce avait été faite par Gianni INFANTINO lors de la 13e Conférence ministérielle de l’OMC à Abu Dhabi. Il avait insisté sur la mise en place d’une chaîne de valeur textile complète dans la région.

Un premier pas vers la concrétisation

En juin 2024, le comité de pilotage du Partenariat pour le Coton s’est réuni à Cotonou pour faire le point sur les avancées du projet. La réunion a réuni des représentants de la FIFA, de l’OMC, des ministres des pays du C4+, ainsi que des acteurs internationaux comme ONUDI, ITC, Better Cotton Initiative, etc. Les discussions ont porté sur le renforcement des infrastructures locales et l’accélération de l’intégration des pays du C4+ dans les chaînes de valeur internationales.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, seule référence en matière de transformation du coton et de production de vêtements de qualité dans toute la sous-région, pourra accueillir le projet.

Au cours de la visite ce lundi, la délégation accompagnée par la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya ASSOUMAN, a eu droit à une séance d’explication avec le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation de la zone. Létondji BEHETON après avoir présenté la GDIZ, a révélé les capacités de transformation du parc intégré de textile. Au terme d’une première phase d’exploitation de 400 ha, ce parc a une capacité de transformation de 40 000 tonnes de fibres de coton, positionnant le Bénin en tête de la transformation locale du coton en Afrique.

Quelques images de la visite

F. A. A.

9 octobre 2024 par