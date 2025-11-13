jeudi, 13 novembre 2025 -

506 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle de 2026

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour




Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou participeront à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La Cour constitutionnelle à travers une décision ce jeudi 13 novembre 2025, a validé définitivement leurs candidatures.

Après l’étude de dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome (CENA), et l’étape de la visite médicale, la Cour constitutionnelle a validé définitivement deux duos candidat pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Il s’agit du duo Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata de la majorité présidentielle, et du duo Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou pour l’opposition. C’est par la décision EP25- 012, rendue à l’issue d’une audience plénière spéciale ce jeudi 13 novembre 2025, que la Haute juridiction a validé ces deux duos de candidats.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le dépôt des candidatures aux législatives démarre le 15 novembre


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a annoncé (…)
Lire la suite

Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Lire la suite

Les enseignants affichent leur soutien à Romuald Wadagni


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis ce samedi 8 novembre 2025 à Godomey, les enseignants venus des (…)
Lire la suite

Claudine Prudencio et RN rejoignent l’UP-R


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Renaissance nationale (RN) de Claudine Prudencio fait (…)
Lire la suite

D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas (…)
Lire la suite

Christian Lagnidé défend un mandat unique à compter de 2031


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre dans le gouvernement du président Mathieu Kérékou, (…)
Lire la suite

L’appel du président Talon aux démissionnaires LD ‎


5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Le président Patrice Talon a lancé un appel aux démissionnaires du (…)
Lire la suite

Deux phénomènes à l’origine de la scission des FCBE et la création de (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la Nation Béninoise dans la soirée de ce mardi 04 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Patrice Talon se prononce sur l’actualité ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon se prononce sur (…)
Lire la suite

Liste des partis politiques déclarés pour les communales


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 4 novembre 2025, le président de la CENA a (…)
Lire la suite

FCBE, Moele-Bénin et LD obtiennent leur récépissé provisoire


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), le Mouvement (…)
Lire la suite

Talon échange avec les députés de la mouvance ce mardi


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la veille de l’examen de la proposition de révision de la (…)
Lire la suite

Le parti BR reçoit son récépissé provisoire


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bloc Républicain a obtenu, ce lundi 3 novembre 2025, à la Commission (…)
Lire la suite

La commission des lois adopte la proposition de loi portant revision de (…)


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté, lundi 8 (…)
Lire la suite

Séance de travail entre Romuald Wadagni et les députés LD démissionnaires


2 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni est le candidat de l’unité et du rassemblement. Une (…)
Lire la suite

Les grands déballages avant l’implosion du parti LD


2 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎Reçu ce dimanche 02 novembre 2025 sur la chaîne privée E-Télé, (…)
Lire la suite

Joël Godonou rejette les accusations d’infidélité


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La démission opérée vendredi 31 octobre 2025, par 6 députés du parti (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires