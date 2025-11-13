Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour

Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou participeront à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La Cour constitutionnelle à travers une décision ce jeudi 13 novembre 2025, a validé définitivement leurs candidatures.

Après l’étude de dossiers de candidature par la Commission électorale nationale autonome (CENA), et l’étape de la visite médicale, la Cour constitutionnelle a validé définitivement deux duos candidat pour l’élection présidentielle d’avril 2026. Il s’agit du duo Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata de la majorité présidentielle, et du duo Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou pour l’opposition. C’est par la décision EP25- 012, rendue à l’issue d’une audience plénière spéciale ce jeudi 13 novembre 2025, que la Haute juridiction a validé ces deux duos de candidats.

F. A. A.

13 novembre 2025 par ,