La Cour suprême rejette le recours du Moele-Bénin

La Cour Suprême a rejeté ce mercredi 8 avril 2020, le recours du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) de Jacques Ayadji déposé contre la CENA dans le cadre des élections communales 2020.

La Chambre Administrative de la Cour Suprême a rendu son verdict. Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a été débouté par la Cour suprême. Moele-Bénin ne pourra plus revenir dans la course pour les élections communales du 17 mai 2020.

La CENA a rejeté les dossiers de trois partis politiques en lice dont Moele-Bénin le lundi 30 mars 2020. Il est reproché aux partis concernés « l’absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et l’absence de dossiers pour certains candidats ».

Bloc Républicain (BR), Union Progressiste (UP), Forces Cauris pour un Bénin Émergeant (FCBE), Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) et Parti du Renouveau Démocratique (PRD) sont les partis retenus par la CENA pour prendre part aux élections communales 2020.

A.A.A

8 avril 2020 par