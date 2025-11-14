La Cour suprême déboute Les Démocrates

Le recours du principal parti de l’opposition Les Démocrates (LD) contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dans le cadre des élections communales de 2026 a été rejeté.

Les sages de la Cour suprême ont rejeté le recours du parti Les Démocrates ce vendredi 14 novembre 2025. LD avait saisi la juridiction contre la Commission Electorale Nationale qui a rejeté ses listes de candidatures aux communales de 2026 pour incomplétudes de certaines pièces.

Cette décision met fin à l’espoir des Démocrates de participer aux élections communales de 2026 après le rejet du dossier de leur duo candidat à la présidentielle d’avril 2026.

M. M.

14 novembre 2025 par